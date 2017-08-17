​Афера по-крупному

Полгода полицейские Шымкента искали афериста, умудрившегося обмануть граждан на крупную сумму денег. 46-летний гражданин обвиняется по пяти фактам мошенничества, совершенного за последние два года.

К слову, зимой подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов уже задерживали. Но его выпустили под залог, чем он и воспользовался, скрывшись до решения суда в неизвестном направлении. Афериста объявили в розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину в его же собственном доме. Где он все это время скрывался, пока не понятно. Ясно одно, что до суда теперь ему точно сидеть в следственном изоляторе.

Следствием установлено, что мужчина входил в доверие к потерпевшим, обещая обеспечить победу в тендерах. Естественно, не за так, а за крупное вознаграждение. После получения денег «благодетель» скрывался в неизвестном направлении, так и не выполнив свои обязательства. Так, в позапрошлом году подозреваемый, войдя в доверие к 32-летнему жителю областного центра, пообещал помочь выиграть тендер, оценив свои услуги в 120 млн тенге. Правда, получив деньги, он тут же исчез, словно ветер в поле.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей ответственность за мошенничество. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 300 млн тенге. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.