Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области

Общий ущерб государству составил 705 млн тенге
Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузовых автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты обязательных сборов, сообщает Kazpravda.kz
По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В ее состав входили 9 лиц, в том числе государственный автоинспектор и нотариус.
Поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей.
После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками.
В дальнейшем участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.
Общий ущерб государству составил 705 млн тенге.
«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге. Пятеро подозреваемых помещены под стражу, трое – под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд», – сказано в информации.
Там же добавили, что иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.