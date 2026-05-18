Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области

Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузовых автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты обязательных сборов, сообщает Kazpravda.kz



По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В ее состав входили 9 лиц, в том числе государственный автоинспектор и нотариус.



Поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей.



После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками.



В дальнейшем участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.

Общий ущерб государству составил 705 млн тенге.

« С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге. Пятеро подозреваемых помещены под стражу, трое – под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд», – сказано в информации.

Там же добавили, что иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.