Почти 2 500 грантов выделили акиматы абитуриентам

Акиматы ежегодно выделяют гранты на целевую подготовку по приоритетным специальностям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство науки и высшего образования РК объявило о начале приема заявлений от местных исполнительных органов на государственный образовательный грант на конкурсной основе на 2024-2025 учебный год, сообщает Kazpravda.kz

По данным МНВО, в этом году местными исполнительными органами выделено 2 475 образовательных грантов.

«858 грантов выделит акимат столицы, что является самым большим показателем среди акиматов. Далее следуют Восточно-Казахстанская область с 270 грантами, область Абай - с 200 грантами, Мангистауская область - 175 грантов, Акмолинская область - 160 грантов, Жетысу и Кызылординская область - 100 грантов каждая, остальные регионы – менее 100 грантов», – сообщили в ведомстве.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претенденту необходимо подать заявление в приемную комиссию вуза, а также предоставить документ об образовании, сертификат ЕНТ, копию документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии).

Информацию о сроках приема документов можно получить в акиматах, а также в приемных комиссиях вузов.

В министерстве также добавили, что решение о предоставлении гранта принимается специальной комиссией, созданной при акимате.

Прием в высшие учебные заведения завершится 25 августа.