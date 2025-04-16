В Кокшетау на улице Валиханова 37-летний водитель автомобиля Lada Largus, выезжая с парковки на дорогу с четырьмя полосами движения (по две в каждом направлении), нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спустя несколько секунд он перестроился обратно в свой ряд. Нарушение произошло прямо на глазах у экипажа патрульной полиции, который находился в служебной машине напротив.

Сотрудники сразу остановили водителя и объяснили ему суть грубого нарушения. В результате мужчина был лишен права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

По данным управления полиции, с начала года в Акмолинской области зафиксировано 28 фактов выезда на встречную полосу.