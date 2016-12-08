​Акт милосердия и гуманизма

Подводя итоги обсуждения законопроекта, председатель Мажилиса назвал амнистию проявлением доброй воли и доверия со стороны Президента.

– Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон, – подчеркнул Н. Нигматулин.

Коллеги также присоединились к этому мнению, приведя в пример мировой опыт функцио­нирования пенитенциарной системы, который говорит о том, что тюремное заключение для определенных лиц чаще ведет к рецидиву и озлоблению, чем к раскаянию и перевоспитанию. При этом, в частности, подчеркнула в своем выступлении депутат Ирина Унжакова, речь не идет о всепрощении людей, преступивших закон. Речь идет об иницировании и воплощении в Казахстане значимого гуманистического прецедента.

Как напомнил, представляя законопроект, Генеральный прокурор Жакип Асанов, это девятая амнистия в истории Казахстана. При этом государство не преследует задачу снизить тюремное население, поскольку в этом нет необходимости. Эту проблему во многом сняли прошлые амнистии.

– Главная цель нынешней амнистии – проявление милосердия к осужденным, – отметил Ж. Асанов.

Отвечая на вопрос депутатов о том, не ухудшит ли амнистия криминогенную ситуацию в стране, Генеральный прокурор заверил: не ухудшит.

Он подробно рассказал, какие категории граждан получат желанное право на прощение. Амнистия распространится на четыре группы.

– Первая – это те, кто выйдет из колонии, их 1 500 человек. Они осуждены за нетяжкие преступления, – пояснил Ж. Асанов. – Среди них есть и социально уязвимые. Но эти 1 500 полную свободу не получат, 80% из них назначат другое наказание, не связанное с лишением свободы, и они будут под постоянным контролем служб пробации.

Вторую группу представляют 11 тыс. человек, отбывающих наказание вне мест заключения: те, чье наказание – в виде ограничения свободы, исправительных работ или штрафов.

– Третья группа – это те, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления. Им мы предлагаем только одно – сократить неотбытые сроки либо наполовину, либо на четверть, либо на одну пятую часть. Если осужденный из социально уязвимого слоя, и его преступление тяжкое – то наполовину. Если особо тяжкое – то на пятую часть.

Генпрокурор объяснил, что к категории социально уязвимых слоев относятся несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имею­щие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, инвалиды всех групп, женщины 50 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, участники войны.

– Если кто-то отбывает наказание за тяжкое деяние, но ущерб погасил, то его неотбытый срок предлагаем сократить на одну четверть. Вот кому-то дали 10 лет, и он отсидел два года, осталось еще 8. В случае погашения ущерба и распространения на него амнистии срок сократится на 2 года, и ему остается сидеть 6 лет, – продолжил Ж. Асанов.

Есть еще одна группа, подпадающая под амнистию. Это те, кто под следствием, либо их дело находится в суде, если их деяние является уголовным проступком либо преступлением небольшой тяжести.

– В отношении них дела будут прекращены, если на это они сами дадут согласие. Потому что дело прекращается по не реа­билитирующим основаниям. Плюс к ним еще есть со­циально уязвимые, которые совершили преступления небольшой тяжести. В общей сложности таких людей 2 300 человек, – отметил Генпрокурор.

В целом амнистия может затронуть около 28 тыс. человек, но лишь 1 500 из них реально выйдут из колоний.

– Ни один заключенный не выйдет из колонии, если он отбывает наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, – заверил Генпрокурор.

Отвечая на вопросы депутатов о том, кого амнистия не коснется однозначно, Ж. Асанов ответил, что это террорис­ты, экстремисты, педофилы, убийцы, наркосбытчики, осуж­денные за изнасилование, за пытки, рецидивисты, лишенные свободы пожизненно, совершившие преступление в преступных группах и так далее.

– У нас в законе приводится список 113 статей, по которым ни в коей мере суды и органы, ведущие процесс, применять амнистию не будут, – подчерк­нул Ж. Асанов.

Депутаты проголосовали за законопроект единогласно.

Также Мажилис во втором чтении одобрил ряд других законопроектов. Это разработанный депутатами проект закона с сопутствующими поправками о пастбищах, согласно которому содержание Плана по управлению пастбищами и их использованию будет дополнительно предусматривать и новые нормы, касающиеся ветеринарии, данные о количестве скота, доступ к трубчатым, шахтным колодцам и естественным водоемам.

В этот день «добро» Мажилиса во втором чтении получили и проекты законов с сопутствующими поправками о пробации, а также о дактилоскопической и геномной регистрации.

Большой блок поправок внес­ли депутаты в правительственный проект законодательных поправок по вопросам растительного и животного мира. Как отметил заместитель Премьер-министра РК – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, в предложенном законопроекте предусмотрено усовершенствовать нормы Лесного, Водного и Экологического кодексов и закона об охране животного мира. Так, в Водном кодексе предлагается уточнить порядок по закреп­лению права пользования водными и рыбными ресурсами на одном водоеме. И вот тут у депутатов возникли вопросы. Мажилисмен Шавкат Утемисов констатировал, что в процессе передачи в долгосрочную аренду остается неотрегулированным вопрос в отношении жителей близлежащих к сданным в аренду водоемам населенных пунктов.

– Местные жители лишаются доступа к ловле рыбы, и запрет со стороны арендаторов вызывает недовольство у населения. Эта проблема должна быть отрегулирована в правовом поле, – считает депутат.

А. Мырзахметов согласился с тем, что такая проблема существует. Однако в аренде сегодня всего 50% водоемов, и в распоряжении любителей рыбалки остаются остальные 50% водоемов. В-вторых, соглас­но договорам, природопользователи обязуются решать вопросы зарыбления и воспроизводства рыбы, они тратят на это свои средства. Но и здесь есть вопросы.

Спикер Н. Нигматулин уточнил, а контролируется ли процесс зарыбления арендованных водоемов или же арендаторы «выжимают» из них все до последней рыбы? Есть ли данные, сколько рыбы воспроизведено? Как показывает практика, вопросы эти из области риторических. Более того, в каждом втором договоре арендатор обязуется развивать международный туризм. Реалии показывают, что эти обязательства так и остаются на бумаге.

– Мы до второго чтения должны посмотреть и преду­смотреть контроль за исполнением всех конкурсных обязательств, – сказал спикер.

Проект закона депутаты одоб­рили в первом чтении.