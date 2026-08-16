Акция «Batyr Team Run – 2026» прошла в СКО

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В Северо-Казахстанской области в преддверии Дня спорта прошла спортивная акция «Batyr Team Run – 2026», объединившая сотрудников подразделений МЧС, передает Kazpravda.kz.

Забег организовали для популяризации здорового образа жизни и физической активности среди сотрудников. Одной из главных идей мероприятия стало укрепление командного духа спасателей.

«Особой частью программы стала акция «112 метров единства». Последние 112 метров дистанции участники преодолели единой колонной, продемонстрировав сплоченность и взаимную поддержку», — сообщили в МЧС.

Организаторы также отметили, что проведение таких спортивных мероприятий способствует развитию корпоративной культуры и популяризации профессии спасателя.