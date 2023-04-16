Актюбинка села в машину к пьяному водителю и погибла

В Актобе вынесли приговор виновнику «пьяного» ДТП со смертельным исходом, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Диапазон ".

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На дне рождения друга 31-летний актюбинец выпил четыре бокала вина и сел за руль "Audi A8".

Девушка, которая тоже была на именинах, попросила его довезти ее до дома. Эта была ее последняя поездка в жизни.

Нетрезвый водитель на ул. Тургенева разогнал легковушку до 87 километров и хотел обогнать другую машину.

В итоге не справился с управлением, его "Ауди" сначала выехала на встречную полосу движения, потом протаранила металлическое ограждение у пешеходного перехода, врезалась в пристройку кафе и перевернулась. В итоге пассажирка погибла на месте от полученных травм.

Водитель оказался на скамье подсудимых. Брат погибшей сообщил, что примирился с обвиняемым и попросил суд не лишать его свободы.

Суд приговорил водителя к 2 годам и 4 месяцам заключения и лишил водительских прав на 10 лет.