Актюбинская область готовится к «большой воде»

Аким области поручил усилить работу по минимизации рисков подтоплений, передает Kazpravda.kz
В ходе заседания регионального противопаводкового штаба аким области Асхат Шахаров проверил ход выполнения превентивных мероприятий и поручил усилить работу по минимизации рисков подтоплений.
С докладами по паводковой обстановке в регионе выступили директор областного филиала «Казгидромет» Айгуль Саймова, директор областного филиала «Казводхоз» Ринат Шауенов, аким города Азамат Бекет, заместитель начальника ДЧС Айбат Жанабергенов и акимы ряда районов.
По информации заместителя начальника ДЧС Айбата Жанабергенова, на опасных участках рек проведены нарезка льда, в областном центре и ряде районов завершили взрывные работы на водоемах. Продолжаются работы по откачке талых вод, вывозу снега, очистки водоотводных каналов, арыков и водопропускных труб.
В Уилском районе в районе села Уил ведутся восстановительные работы на месте смытого перехода.
Глава региона поручил в ускоренные сроки завершить работы по возведению технического моста через реку Уил при въезде в село.
На акимов районов возложена ответственность за контроль проблемных участков дорог, подверженных подтоплению и размыву.
«Прогноз погоды предполагает резкое повышение температуры до 16 градусов тепла в течение следующих трех дней. Поэтому необходимо усилить подготовительные мероприятия. Все усилия следует сосредоточить на мерах по предотвращению наводнений. Требуется ускорить работы по вывозу снега и откачке воды с дворовых территорий и обочин дорог, нужно контролировать дренажные системы и каналы, не допускать их переполнения и засорения.
Каждый руководитель несет персональную ответственность за своевременное выполнение этих мероприятий. Вопрос защиты населения и инфраструктуры от паводков должен оставаться в приоритете», - поручил глава региона.