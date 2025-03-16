Актюбинская область готовится к «большой воде»

Паводки
8

Аким области поручил усилить работу по минимизации рисков подтоплений, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В ходе заседания регионального противопаводкового штаба аким области Асхат Шахаров проверил ход выполнения превентивных мероприятий и поручил усилить работу по минимизации рисков подтоплений.

С докладами по паводковой обстановке в регионе выступили директор областного филиала «Казгидромет» Айгуль Саймова, директор областного филиала «Казводхоз» Ринат Шауенов, аким города Азамат Бекет, заместитель начальника ДЧС Айбат Жанабергенов и акимы ряда районов.

По информации заместителя начальника ДЧС Айбата Жанабергенова, на опасных участках рек проведены нарезка льда, в областном центре и ряде районов завершили взрывные работы на водоемах. Продолжаются работы по откачке талых вод, вывозу снега, очистки водоотводных каналов, арыков и водопропускных труб.

В Уилском районе в районе села Уил ведутся восстановительные работы на месте смытого перехода.

Глава региона поручил в ускоренные сроки завершить работы по возведению технического моста через реку Уил при въезде в село.

На акимов районов возложена ответственность за контроль проблемных участков дорог, подверженных подтоплению и размыву.

«Прогноз погоды предполагает резкое повышение температуры до 16 градусов тепла в течение следующих трех дней. Поэтому необходимо усилить подготовительные мероприятия. Все усилия следует сосредоточить на мерах по предотвращению наводнений. Требуется ускорить работы по вывозу снега и откачке воды с дворовых территорий и обочин дорог, нужно контролировать дренажные системы и каналы, не допускать их переполнения и засорения.

Каждый руководитель несет персональную ответственность за своевременное выполнение этих мероприятий. Вопрос защиты населения и инфраструктуры от паводков должен оставаться в приоритете», - поручил глава региона.

#подготовка #Актюбинская область #паводки в Казахстане

Популярное

Все
Глава МЧС лично руководил тушением пожара в Алматинской области
ЧМ по боксу среди женщин: пятеро казахстанок поборются за «золото»
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Борт президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
На нескольких республиканских автодорогах ограничено движение транспорта
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Хаменеи отказался от переговоров с Трампом об иранском атоме
Три уголовных дела возбуждены против захватившего заложницу в аэропорту Алматы
Похищенное во время «Қаңтар» оружие изъято МВД
ЧМ по боксу среди женщин: определились соперницы казахстанок
Спасатели МЧС пришли на помощь гражданину Узбекистана
За два дня боев и расправ в Сирии убиты более тысячи человек
Сход снега и падение сосулек: МЧС напомнило меры безопасности
Продажи чая и кофе сократились в Казахстане
Оксана Чусовитина в 49 лет победила в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Токаев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой
Военный космоплан США вернулся на Землю спустя 14 месяцев
Зейнолла Идрисов завоевал «бронзу» на Кубке мира по спортивной гимнастике
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области

Читайте также

Свыше 7 тыс. военнослужащих готовы противостоять паводкам
18 гидротехнических сооружений отремонтировали в ЗКО
В Казахстане продолжаются превентивные мероприятия по подго…
Обнадеживает уверенность спасателей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]