Актюбинская область готовится к «большой воде»

Фото: акимат Актюбинской области

В ходе заседания регионального противопаводкового штаба аким области Асхат Шахаров проверил ход выполнения превентивных мероприятий и поручил усилить работу по минимизации рисков подтоплений.

С докладами по паводковой обстановке в регионе выступили директор областного филиала «Казгидромет» Айгуль Саймова, директор областного филиала «Казводхоз» Ринат Шауенов, аким города Азамат Бекет, заместитель начальника ДЧС Айбат Жанабергенов и акимы ряда районов.

По информации заместителя начальника ДЧС Айбата Жанабергенова, на опасных участках рек проведены нарезка льда, в областном центре и ряде районов завершили взрывные работы на водоемах. Продолжаются работы по откачке талых вод, вывозу снега, очистки водоотводных каналов, арыков и водопропускных труб.

В Уилском районе в районе села Уил ведутся восстановительные работы на месте смытого перехода.

Глава региона поручил в ускоренные сроки завершить работы по возведению технического моста через реку Уил при въезде в село.

На акимов районов возложена ответственность за контроль проблемных участков дорог, подверженных подтоплению и размыву.