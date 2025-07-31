Алатау – город будущего

Депутаты в регионах
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Ольга Орлова

Спикер Сената Маулен Ашимбаев ознакомился с ходом реализации поручений Главы государства в Алматинской области

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Особое внимание в ходе визита было уделено планам по строительству города Алатау – одного из ключевых стратегических проектов на юго-востоке страны. Председатель Сената ознакомился с Генеральным планом будущего развития города. В Алатау уже сформирована специальная экономическая зона, включающая в себя четыре тематических кластера: центр культуры и туризма, зону образования и медицины, деловой и финансовый центр, а также индустриально-логистический район. Согласно планам к 2050 году численность населения нового города может достичь 2 млн жителей, здесь будет построено свыше 400 социальных объектов, а ежегодный туристический поток превысит 4 млн человек.

По словам Маулена Ашимбаева, развитие Алатау является не просто масштабным градостроительным проектом. От качества реализации этого поручения Главы государства зависит будущее всего региона.

– Город Алатау образован в прошлом году указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Это одна из перспективных точек роста, способная придать новый импульс развитию не только Алматинской агломерации, но и всей страны. Сенат является палатой регионов и активно содействует их развитию. В связи с этим считаем, что Алатау должен стать местом опережающего развития, притягивающим инновации, инвестиции и таланты. Всем нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы этот важнейший проект был реализован качественно и в срок, – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также посетил крупные объекты, работающие на территории СЭЗ Alatau. В частности, он ознакомился с дея­тельностью транспортно-логистического центра «Исткомтранс», который играет важную роль в обеспечении бесперебойных грузоперевозок, а также в развитии региональной торговли.

Маулен Ашимбаев встретился с рабочими плодово-ягодного комбината ТОО «FRUIT ART», в состав которого входит тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию клубники, фруктохранилище вместимостью до 15 тыс. тонн и сублимационный комбинат, построенный по немецкой технологии. Общий объем инвестиций в это предприятие превысил 44 млрд тенге. Председатель Сената подчеркнул важность поддержки предприя­тий агропромышленного комп­лекса, отметив их влия­ние на продовольственную безо­пасность страны.

#депутаты #регионы #Сенат #Маулен Ашимбаев

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