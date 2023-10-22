Александр Бублик вышел в финал турнира в Антверпене

Фото: ФТК

Александр Бублик (36 АТР) пробился в девятый финал в карьере и второй в сезоне под эгидой АТР, обыграв в полуфинале турнира серии АТР 250 в Антверпене (Бельгия) немца Максимилиана Мартерера (127 ATP) со счетом 6:4; 6:4, сообщает федерация тенниса Казахстана.

Соперником первой ракетки Казахстана в решающем матче станет Артур Фис (Франция), обыграфший Стефаноса Циципаса (Греция) – 7:6; 7:6.

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет 673 630 евро.