Александр Бублик вышел в финал турнира в Антверпене

Спорт
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

За трофей первая ракетка Казахстана поспорит с французом Арутуром Фисом, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Александр Бублик (36 АТР) пробился в девятый финал в карьере и второй в сезоне под эгидой АТР, обыграв в полуфинале турнира серии АТР 250 в Антверпене (Бельгия) немца Максимилиана Мартерера (127 ATP) со счетом 6:4; 6:4, сообщает федерация тенниса Казахстана.

Соперником первой ракетки Казахстана в решающем матче станет Артур Фис (Франция), обыграфший Стефаноса Циципаса (Греция) – 7:6; 7:6.

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет 673 630 евро.

#теннис #Александр Бублик #АТР

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