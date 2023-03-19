Али Бектаев сделал выбор
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Председатель Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаев принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента РК и местные маслихаты, передает Кazpravda.kz.
Председатель партии "Ауыл" проголосовал с супругой на избирательном участке, расположенном в школе № 66 в Астане.
Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов состоялись 19 марта.
Участие в них приняли представители семи партий, а также беспартийные кандидаты-самовыдвиженцы, баллотировавшиеся по одномандатным округам.