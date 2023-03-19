53,11% казахстанцев отдали голоса на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты

Жители Кызылординской области наиболее активно участвуют в голосовании.
По информации Центральной избирательной комиссии РК, на данный момент в Казахстане проголосовало 53,11% человек, передает Кazpravda.kz.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 18:10 19 марта бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
по области Абай – 56,14%;
по Акмолинской области – 59,49%;
по Актюбинской области – 56,88%;
по Алматинской области – 59,74%;
по Атырауской области – 49,19%;
по Западно-Казахстанской области – 58,81%;
по Жамбылской области – 65,00%;
по области Жетысу – 55,07%;
по Карагандинской области – 58,85%;
по Костанайской области – 65,00%;
по Кызылординской области – 65,70%;
по Мангыстауской области – 54,04%;
по Павлодарской области – 58,61%;
по Северо-Казахстанской области – 64,46%;
по Туркестанской области – 51,07%;
по области Ұлытау – 58,63%;
по Восточно-Казахстанской области – 63,63%;
по г. Астане – 40,94%;
по г. Алматы – 22,95%;
по г. Шымкенту – 43,89%.