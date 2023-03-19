53,11% казахстанцев отдали голоса на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты

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По информации Центральной избирательной комиссии РК, на данный момент в Казахстане проголосовало 53,11% человек, передает Кazpravda.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 18:10 19 марта бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай – 56,14%;

по Акмолинской области – 59,49%;

по Актюбинской области – 56,88%;

по Алматинской области – 59,74%;

по Атырауской области – 49,19%;

по Западно-Казахстанской области – 58,81%;

по Жамбылской области – 65,00%;

по области Жетысу – 55,07%;

по Карагандинской области – 58,85%;

по Костанайской области – 65,00%;

по Кызылординской области – 65,70%;

по Мангыстауской области – 54,04%;

по Павлодарской области – 58,61%;

по Северо-Казахстанской области – 64,46%;

по Туркестанской области – 51,07%;

по области Ұлытау – 58,63%;

по Восточно-Казахстанской области – 63,63%;

по г. Астане – 40,94%;

по г. Алматы – 22,95%;

по г. Шымкенту – 43,89%.