Спорт
Алимханулы пообещал нокаутировать чемпиона мира и объединить титулы
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы настроен на объединение титулов в среднем весе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Очередное громкое заявление он сделал в своих социальных сетях.
"Скоро у меня будет чемпионский титул WBO, иншаАллах. В следующем году я хочу титул чемпиона мира WBC. Готовься, Чарло!
Честно говоря, я не хочу, чтобы Андраде освобождал титул. Я хочу, чтобы он дрался со мной. Я хочу нокаутировать его. Быть чемпионом без боя хорошо, но нокаутировать чемпиона - еще лучше", - написал он в Твиттере.
Напомним, ранее появилась информация, что Андраде согласился на бой с Алимханулы.