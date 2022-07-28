Алимханулы пообещал нокаутировать чемпиона мира и объединить титулы

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы настроен на объединение титулов в среднем весе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Очередное громкое заявление он сделал в своих социальных сетях.

"Скоро у меня будет чемпионский титул WBO, иншаАллах. В следующем году я хочу титул чемпиона мира WBC. Готовься, Чарло!

Честно говоря, я не хочу, чтобы Андраде освобождал титул. Я хочу, чтобы он дрался со мной. Я хочу нокаутировать его. Быть чемпионом без боя хорошо, но нокаутировать чемпиона - еще лучше", - написал он в Твиттере.

Напомним, ранее появилась информация, что Андраде согласился на бой с Алимханулы.