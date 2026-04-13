Allur запускает волонтерское движение «Еңбек Жастары»

Волонтёрское движение
В казахстанской автомобильной компании Allur инициативы молодых сотрудников получают реальное продолжение. В рамках программы Allur Zhastary, направленной на вовлечение молодежи в бизнес- и социальные проекты, команда предложила создать собственное волонтерское движение.

Фото: Allur

Руководство компании поддержало идею, и так появилось «Еңбек Жастары» - инициатива, объединяющая рабочую молодежь вокруг практического вклада в развитие общества.

Идея движения созревала органично – молодые сотрудники Allur уже не первый год самостоятельно организовывали субботники, рассказывали школьникам о рабочих профессиях, участвовали в локальных экологических акциях. Сегодня эти инициативы вышли на новый уровень: они оформлены в единую масштабную платформу «Еңбек Жастары».

Запуск движения символично происходит в период, когда в Казахстане усиливается роль волонтерства как общественного института. Эти подходы находят отражение в конституционной логике развития страны - через акцент на солидарности, взаимопомощи и участии граждан в решении значимых задач.

Инициатива перекликается с курсом, обозначенным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, который последовательно подчеркивает значимость труда, гражданской активности и личного вклада каждого в развитие государства. «ЕңбекЖастары» разделяет ценности «Таза Қазақстан» - чистая среда, осознанный гражданин, конкретное дело. Отдельно стоит отметить международный контекст: по инициативе Казахстана 2026 год был провозглашен ООН Годом волонтерства, что подчеркивает актуальность развития гражданской активности и культуры взаимопомощи.

На сегодняшний день движение уже объединяет порядка 300 человек – сотрудников производственных предприятий Allur и Agromash. В дальнейшем планируется, что к инициативе будут присоединяться новые участники, разделяющие ценности рабочей молодежи.

В рамках анонса движения заявлен первый проект - посадка деревьев в селе Аманкарагай Костанайской области, пострадавшем от масштабных лесных пожаров. Для его реализации участники «Еңбек Жастары» направят свою однодневную заработную плату. Таким образом, движение с первых шагов задает конкретный формат участия: личный вклад - реальные действия.

«Мы не хотим быть сторонними наблюдателями. Это наш регион, и нам важно самим участвовать в его развитии. Начинаем с конкретных дел - с того, что можем сделать своими руками уже сейчас. Планов много, и когда руководство поддержало наши инициативы за пределами рабочей смены, это дало новый импульс. Появляется желание делать ещё больше. У нас есть идеи по экологическим инициативам, развитию общественных пространств. Также мы обязательно продолжим работать со школьниками и продвигать ценность рабочих профессий, только теперь сможем охватить еще больше детей», - рассказал сварщик машинно-контактной сварки завода Allur Диас Бериков.

Костанай выбран отправной точкой не случайно. Это один из ключевых индустриальных центров страны. Именно отсюда формируется движение, которое задает новый ориентир: созидание - это осознанный выбор, а труд во благо общества становится нормой для нового поколения.

«Мы с завода. Здесь выросли, здесь работаем. В какой-то моментпришло понимание - хочется большего, чем смена за сменой. Так устроен человек: когда умеешь что-то делать руками, возникает желание применить свои навыки там, где это действительно необходимо. Мы не волонтёры по призванию. Мы люди труда, которые решили, что труд может быть и таким», - отметила главный специалист отдела управление по персоналу и взаимодействию с государственными органами завода Agromash Томирис Сексенбаева.

Отдельным направлением станет продвижение ценности рабочих профессий - через живые встречи со школьниками, открытые дни на производстве и медиаконтент, показывающий реальные лица современных заводов. В «Еңбек Жастары» убеждены: престиж труда формируется не лозунгами, а примером.

Движение «Еңбек Жастары» позиционируется как долгосрочная инициатива, направленная на развитие культуры практического участия и социальной ответственности среди рабочей молодежи. Участники подчеркивают, что проект не носит разовый характер и будет расширяться за счет новых направлений и вовлечения сотрудников предприятий региона.

#Казахстан #волонтер #Allur

Популярное

Все
Оппозиция победила на выборах в Венгрии. Орбан поздравил Мадьяра
Гимнаст Милад Карими принес Казахстану третью медаль этапа Кубка мира
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Завершено расследование по делу финпирамиды Boxy Wealth
Бронзовый призер женского чемпионата Казахстана по волейболу определился в Астане
В Ираке избран новый президент
Требования к проведению школьных выпускных уточнили в Казахстане
Сбор просроченных лекарств объявили в Алматы
Токаев поздравил нового президента Ирака
Хищения в «Транстелеком»: подозреваемого доставили из Грузии в Казахстан
Экогель против засухи и эрозии создали учёные ВКО
В Казахстане начали строить первый спортивный объект в рамках ГЧП
11 инструментов в арсенале: один из самых музыкальных гвардейцев служит в Туркестане
Спикер Сената встретился с главой парламентской делегации Франции
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
В США назвали дату и время блокады Ормузского пролива
Крупный канал незаконной миграции перекрыли в Шымкенте
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Папа римский отправился в турне по Африке
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Легких прогулок не ожидается
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов

Читайте также

В Астане стартовал набор волонтёров для участия в «Играх Бу…
На принципах гуманности
Мажилисмен предложил новые меры поддержки волонтеров
Международное признание: казахстанские волонтеры расширяют …

