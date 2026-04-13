В казахстанской автомобильной компании Allur инициативы молодых сотрудников получают реальное продолжение. В рамках программы Allur Zhastary, направленной на вовлечение молодежи в бизнес- и социальные проекты, команда предложила создать собственное волонтерское движение.

Руководство компании поддержало идею, и так появилось «Еңбек Жастары» - инициатива, объединяющая рабочую молодежь вокруг практического вклада в развитие общества.

Идея движения созревала органично – молодые сотрудники Allur уже не первый год самостоятельно организовывали субботники, рассказывали школьникам о рабочих профессиях, участвовали в локальных экологических акциях. Сегодня эти инициативы вышли на новый уровень: они оформлены в единую масштабную платформу «Еңбек Жастары».

Запуск движения символично происходит в период, когда в Казахстане усиливается роль волонтерства как общественного института. Эти подходы находят отражение в конституционной логике развития страны - через акцент на солидарности, взаимопомощи и участии граждан в решении значимых задач.

Инициатива перекликается с курсом, обозначенным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, который последовательно подчеркивает значимость труда, гражданской активности и личного вклада каждого в развитие государства. «ЕңбекЖастары» разделяет ценности «Таза Қазақстан» - чистая среда, осознанный гражданин, конкретное дело. Отдельно стоит отметить международный контекст: по инициативе Казахстана 2026 год был провозглашен ООН Годом волонтерства, что подчеркивает актуальность развития гражданской активности и культуры взаимопомощи.

На сегодняшний день движение уже объединяет порядка 300 человек – сотрудников производственных предприятий Allur и Agromash. В дальнейшем планируется, что к инициативе будут присоединяться новые участники, разделяющие ценности рабочей молодежи.

В рамках анонса движения заявлен первый проект - посадка деревьев в селе Аманкарагай Костанайской области, пострадавшем от масштабных лесных пожаров. Для его реализации участники «Еңбек Жастары» направят свою однодневную заработную плату. Таким образом, движение с первых шагов задает конкретный формат участия: личный вклад - реальные действия.

«Мы не хотим быть сторонними наблюдателями. Это наш регион, и нам важно самим участвовать в его развитии. Начинаем с конкретных дел - с того, что можем сделать своими руками уже сейчас. Планов много, и когда руководство поддержало наши инициативы за пределами рабочей смены, это дало новый импульс. Появляется желание делать ещё больше. У нас есть идеи по экологическим инициативам, развитию общественных пространств. Также мы обязательно продолжим работать со школьниками и продвигать ценность рабочих профессий, только теперь сможем охватить еще больше детей», - рассказал сварщик машинно-контактной сварки завода Allur Диас Бериков.

Костанай выбран отправной точкой не случайно. Это один из ключевых индустриальных центров страны. Именно отсюда формируется движение, которое задает новый ориентир: созидание - это осознанный выбор, а труд во благо общества становится нормой для нового поколения.

«Мы с завода. Здесь выросли, здесь работаем. В какой-то моментпришло понимание - хочется большего, чем смена за сменой. Так устроен человек: когда умеешь что-то делать руками, возникает желание применить свои навыки там, где это действительно необходимо. Мы не волонтёры по призванию. Мы люди труда, которые решили, что труд может быть и таким», - отметила главный специалист отдела управление по персоналу и взаимодействию с государственными органами завода Agromash Томирис Сексенбаева.

Отдельным направлением станет продвижение ценности рабочих профессий - через живые встречи со школьниками, открытые дни на производстве и медиаконтент, показывающий реальные лица современных заводов. В «Еңбек Жастары» убеждены: престиж труда формируется не лозунгами, а примером.

Движение «Еңбек Жастары» позиционируется как долгосрочная инициатива, направленная на развитие культуры практического участия и социальной ответственности среди рабочей молодежи. Участники подчеркивают, что проект не носит разовый характер и будет расширяться за счет новых направлений и вовлечения сотрудников предприятий региона.