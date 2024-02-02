Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в Индии

Всего в нем участвовали 220 команд из разных стран. Честь ­Казахстана защищали ученики из Экибастуза, Кульсары, Алматы и Астаны. По итогам трехдневных интеллектуальных соревнований алматинские ­команды Sana Team и Qazaq style были удостоены двух высоких наград. В категории FTC от 12 до 18 лет первое место завоевала Sana Team от «Білім-инновация лицейі» в номинации Motivate award. Победителем также стала и Qazaq style, созданная из учеников нескольких школ мегаполиса, в номинации Inspire award.

– Наша сборная показала очень высокий профессионализм, несмот­ря на небольшой опыт учас­тия в соревнованиях. Помимо отличной игры, на чемпионате была проделана большая работа по презентации казахской культуры и приглашению на чемпионат в Казахстан зарубежных команд. Таким образом, в феврале свое участие в Центрально-Азиатских играх в Астане подтвердили несколько команд из Индии и Шри-Ланки, – поделилась руководитель отдела центра «Алматы дарыны» Жанна Алмусаева.

Напомним, путевку на чемпионат в Индию казахстанские школьники получили в декабре прошлого года на республиканском турнире Almaty Tech Cup, который был организован Общественным фондом USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения РК и акимата города Алматы.