Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в Индии Общество 2 февраля 2024 г. 2:10 13 Айгуль Турысбекова В последних числах января казахстанская сборная приняла участие в международном открытом чемпионате The Goa International Robotics Festival. фото предоставил Центр "Дарын" Всего в нем участвовали 220 команд из разных стран. Честь Казахстана защищали ученики из Экибастуза, Кульсары, Алматы и Астаны. По итогам трехдневных интеллектуальных соревнований алматинские команды Sana Team и Qazaq style были удостоены двух высоких наград. В категории FTC от 12 до 18 лет первое место завоевала Sana Team от «Білім-инновация лицейі» в номинации Motivate award. Победителем также стала и Qazaq style, созданная из учеников нескольких школ мегаполиса, в номинации Inspire award. – Наша сборная показала очень высокий профессионализм, несмотря на небольшой опыт участия в соревнованиях. Помимо отличной игры, на чемпионате была проделана большая работа по презентации казахской культуры и приглашению на чемпионат в Казахстан зарубежных команд. Таким образом, в феврале свое участие в Центрально-Азиатских играх в Астане подтвердили несколько команд из Индии и Шри-Ланки, – поделилась руководитель отдела центра «Алматы дарыны» Жанна Алмусаева. Напомним, путевку на чемпионат в Индию казахстанские школьники получили в декабре прошлого года на республиканском турнире Almaty Tech Cup, который был организован Общественным фондом USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения РК и акимата города Алматы. #чемпионат #Индия #робототехника #интеллектуальные соревнования