По отзывам гостей, помимо сочетания городской инфраструктуры и близости к природе, город также оставляет хорошее впечатление благодаря доброжелательным жителям и особой ауре

Фото: Управление туризма Алматы

CNN Travel включил Алматы в список самых привлекательных туристических направлений 2025 года, а британское издание The Telegraph назвало его "жемчужиной Центральной Азии". Оба издания отмечают, что мегаполис сочетает в себе богатую культуру, гастрономические открытия и удивительную природу, сообщает Kazpravda.kz

За первый квартал 2025 года город у подножия Алатауских гор посетили почти полмиллиона туристов как из Казахстана, так и дальнего зарубежья. Это почти на 5% больше, чем годом ранее. Сегодня Алматы уже вошел в несколько иностранных топов мест, которые обязательно стоит посетить.

Как отмечает заместитель руководителя Управления туризма акимата Алматы Акмарал Ещанова, чаще всего в город приезжают гости из Индии (27 541 человек, доля — 19%), Китая (20 952, доля - 14,4%) и Турции (10 753, доля - 7,4%).

Также значительное количество туристов прибывает из США, ОАЭ, Кореи, Великобритании и Германии.