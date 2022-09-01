Президент , Поручения , Послания , Транспорт
"Амнистию" для нелегально ввезенных авто объявят в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане объявят "амнистию" для нелегально ввезенных автомобилей. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Всем известна проблема покупки автомобилей из некоторых стран ближнего зарубежья. Они остаются вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности. Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года", – отметил Токаев. 

Глава государства предложил для их легализации применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге.

"Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку", – дополнил Касым-Жомарт Токаев. 

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