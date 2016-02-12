Андрей Шевченко будет тренировать сборную Украины

По данным украинских СМИ, 16 февраля Андрей Шевченко будет представлен в качестве тренера национальной команды своей страны, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает телеканал "Футбол 1", Шевченко станет ассистентом Михаила Фоменко, в то время как занимавший до недавнего времени пост старшего тренера украинской сборной Александр Заваров освободит свое место.
Официальную презентацию Андрея Шевченко в качестве своего помощника проведет главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
Отметим, что летом 2016 года команда Украины сыграет во Франции в финальной стадии Евро-2016.