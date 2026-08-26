Взят австралийский барьер Спорт 26 августа 2026 г. 6:00 Абзал Камбар Женская сборная Казахстана по волейболу одержала первую победу на чемпионате Азии, проходящем сейчас в Тяньцзине (Китай). Во втором туре группового этапа наши спортсменки уверенно переиграли команду Австралии в трех партиях – 3:0 (25:21, 25:18, 25:21). После стартовой осечки в матче с Индонезией казахстанкам удалось перестроиться и взять важные очки. Следующий поединок наши волейболистки проведут против сборной Таиланда. #Спорт #чемпионат Азии #волейбол