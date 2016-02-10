​АНК – пример для всех

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Анастасия ШВАРЦ

У Ассамблеи народа Казахстана и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе большой опыт партнерства и налажены тесные контакты. Казахстанская модель мира и согласия еще в 2008 году была презентована на площадке ОБСЕ. В ходе беседы с представителями Организации Е. Тугжанов рассказал о структуре АНК и принципах ее работы, нацеленной на сохранение стабильности, мира и согласия в полиэтничном казахстанском обществе.

– АНК – это структура реально работающая, имеющая реальную власть, административные ресурсы, способная обеспечить эффективное взаимодействие между государственной властью и институтами гражданского общества, – подчеркнул заместитель Председателя ассамблеи.

Е. Тугжанов проинформировал собеседников о том, что для представителей всех этносов, проживающих на территории Казахстана, созданы все условия для сохранения и развития культуры, традиций и языка своей исторической родины. Построены дома дружбы во всех регионах страны, есть национальные театры, действуют 37 средств массовой информации на языках отдельных этнических групп.

Советники Верховного комиссара по делам национальных меньшинств в свою очередь поздравили зампреда АНК с успешным проведением Года ассамблеи, проявили большой интерес к новой Концепции развития АНК до 2025 года, вопросам языковой политики, образования, представительства этносов.

– Для нас была очень интересная и полезная встреча. АНК – наш важный партнер, и мы высоко оцениваем и признаем опыт Казахстана по сохранению межэтнической стабильности. Интересно то, что в вашей стране повсеместно делают большой акцент на сохранении мира и согласия между этносами, – отметила после беседы Д. Крофт.

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