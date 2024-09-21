Антитеррористическое учение проходит в Западно-Казахстанской области
9
Целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов, передает Kazpravda.kz
21 сентября текущего года отделом АТЦ ДКНБ РК по ЗКО проводится антитеррористическое учение по проверке готовности Бокейординского районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.
Целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.
Граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов.