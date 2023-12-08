Аппетит не приходит во время школьной еды Свежий выпуск 8 декабря 2023 г. 4:00 203 Адия Кенжегулова Сенатор Акмарал Альназарова обеспокоена качеством школьного питания в стране. Соответствующий депутатский запрос направлен на имя Премьер-министра. фото из архива "КП" По данным ЮНИСЕФ, в странах Центральной Азии менее половины всех детей придерживаются разнообразной диеты, необходимой для хорошего роста, а каждый третий ребенок страдает от дефицита микронутриентов. Результаты исследований здоровья детей и подростков за последнее десятилетие показали, что и в нашей стране из года в год снижается индекс здоровья и увеличиваются общая заболеваемость и случаи инвалидности детей. Особую тревогу в этом плане вызывает характер заболеваний, меняющийся в сторону хронических неинфекционных патологий, имеющих целый ряд серьезных последствий как для здоровья, так и для социального благополучия, в том числе повышения риска преждевременной смертности и инвалидизации во взрослом возрасте. Как подчеркивает депутат, исследования Национального центра общественного здравоохранения за период с 2018 по 2022 год демонстрируют увеличение доли детей с ожирением в 1,5 раза за 4 года (с 9,7% до 15,4%), при этом почти 40% детей не получают завтрак в будние дни. С сентября 2023 года по поручению Главы государства бесплатным питанием охвачены все учащиеся 1–4-х классов и дети из социально уязвимых семей. И в этом ключе нужно отметить жизненно важную роль школьного питания. – Однако можем ли мы сегодня с уверенностью говорить о качестве школьного питания и его безопасности? Эффективно ли используются колоссальные бюджетные средства? Ведь поставлена задача не просто накормить, за простыми словами «школьное питание» стоит здоровье детей. Так, за последние три года отмечается рост зарегистрированных случаев групповой заболеваемости пищевого происхождения, связанных с питанием на объектах образования и воспитания. С 2020 по 2022 год зарегистрировано 14 случаев групповых пищевых отравлений среди более чем 300 детей. За истекший период 2023 года зарегистрировано 4 случая пищевых отравлений среди 125 детей, связанных с питанием в школьных столовых, – констатировала Акмарал Альназарова. По всем фактам массовых пищевых отравлений материалы переданы в органы внутренних дел, возбуждено 21 уголовное дело, 20 материалов передано в суд. Как известно, основная масса организаций дошкольного и школьного образования, а также пищеблоки школ относятся к субъектам, подпадающим под действие моратория на проверку бизнеса, и в течение последних четырех лет проверялись только по конкретным фактам угрозы жизни и здоровью населения. При этом даже неоднократные обращения родителей или детей через социальные сети не рассматриваются без убедительных оснований и конкретных случаев причинения вреда или угрозы здоровью и жизни детей. При отсутствии в жалобах перечисленных сведений и материалов органы правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры отказывают в регистрации проверок, с одновременным возбуждением административного дела на должностных лиц санитарно-эпидемиологического контроля по ст. 173 «Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность» Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Соответственно, не каждая жалоба проверяется даже на предмет ее обоснованности. Сегодня на объекты с пребыванием детей не накладываются административные наказания, штрафуют только за неисполнение предписаний на суммы, зачастую несоразмерные выявленным нарушениям и их последствиям. Следующее, на что необходимо обратить внимание, – обеспечение оптимального микронутриентного статуса детей школьного возраста. По данным исследования ЮНИСЕФ, распространенность анемии среди казахстанских детей составляет 58,1%, дефицита витамина А – 23,2%. Последствия одновременного дефицита нескольких микронутриентов в детском рационе могут быть чрезвычайно серьезными. – Действующий рацион школьного меню не отвечает современным научным рекомендациям. В нем заложены завышенные нормы содержания углеводов, насыщенных жиров, сахара и соли. Для детей, находящихся на лечебном питании, не разработаны меню рационов диетического питания. Действующие с 2018 года единые стандарты организации питания школьников реализованы только в 20% школах Казахстана. Особого внимания требует вопрос повышения квалификации сотрудников пищеблока. В каждой третьей школьной столовой работают повара без специального профессионального образования, 21,8% поваров не имеют специальной квалификации. Доступ к чистой питьевой воде в организациях образования все еще остается проблемой. Сенатор требует определить исчерпывающий перечень объектов круглосуточного пребывания детей, закрепить механизм внеплановой проверки по обращениям и сообщениям в СМИ без необходимости предварительного сбора фактов и оснований, а также ужесточить наказание за деятельность без санитарно-эпидемиологического заключения, вплоть до запрета деятельности. Кроме того, депутат Акмарал Альназарова считает необходимым пересмотреть все действующие НПА с целью исключения противоречий и недоработок по питанию в общеобразовательных организациях, обновить стандарты питания детей школьного возраста на основе диетологических рекомендаций и международных стандартов, разработать стандарты лечебного питания детей школьного возраста, разработать систему повышения квалификации и оценки профессиональных компетенций сотрудников пищеблоков организаций образования, поваров, технологов, диетологов, организаторов питания и другого персонала и реализовать полноценное обеспечение бесплатной безопасной питьевой водой школьников. #питание #школа #столовая