Аппетит не приходит во время школьной еды

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Адия Кенжегулова

Сенатор Акмарал Альназарова обеспокоена качеством школьного питания в стране. Соответствующий депутатский запрос направлен на имя Премьер-министра.

фото из архива "КП"

По данным ЮНИСЕФ, в странах Центральной Азии менее половины всех детей придерживаются разнообразной дие­ты, необходимой для хорошего роста, а каждый третий ребенок страдает от дефицита микронутриентов. Результаты исследований здоровья детей и подростков за последнее десятилетие показали, что и в нашей стране из года в год снижается индекс здоровья и увеличиваются общая заболевае­мость и случаи инвалидности детей. Особую тревогу в этом плане вызывает характер заболеваний, меняющийся в сторону хронических неинфекционных патологий, имеющих целый ряд серьезных последствий как для здоровья, так и для социального благополучия, в том числе повышения риска преждевременной смертности и инвалидизации во взрослом возрасте.

Как подчеркивает депутат, исследования Национального центра общественного здравоохранения за период с 2018 по 2022 год демонстрируют увеличение доли детей с ожирением в 1,5 раза за 4 года (с 9,7% до 15,4%), при этом поч­ти 40% детей не получают завт­рак в будние дни. С сентяб­ря 2023 года по поручению Главы государства бесплатным питанием охвачены все учащиеся 1–4-х классов и дети из социально уязвимых семей. И в этом ключе нужно отметить жизненно важную роль школьного питания.

– Однако можем ли мы сегодня с уверенностью говорить о качестве школьного питания и его безопасности? Эффективно ли используются колоссальные бюджетные средства? Ведь поставлена задача не просто накормить, за простыми словами «школьное питание» стоит здоровье детей. Так, за последние три года отмечается рост зарегист­рированных случаев групповой заболевае­мости пищевого происхождения, связанных с питанием на объектах образования и воспитания. С 2020 по 2022 год зарегистрировано 14 случаев групповых пищевых отравлений среди более чем 300 детей. За истекший период 2023 года зарегистрировано 4 случая пищевых отравлений среди 125 детей, связанных с питанием в школьных столовых, – констатировала Акмарал Альназарова.

По всем фактам массовых пищевых отравлений материалы переданы в органы внутренних дел, возбуждено 21 уголовное дело, 20 материалов передано в суд.

Как известно, основная масса организаций дошкольного и школьного образования, а также пищеблоки школ относятся к субъектам, подпадающим под действие моратория на проверку бизнеса, и в течение последних четырех лет проверялись только по конкретным фактам угрозы жизни и здоровью населения. При этом даже неоднократные обращения родителей или детей через социальные сети не рассматриваются без убедительных оснований и конкретных случаев причинения вреда или угрозы здоровью и жизни детей. При отсутствии в жалобах перечисленных сведений и материалов органы правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры отказывают в регистрации проверок, с одновременным возбуждением административного дела на должностных лиц санитарно-эпидемиологического контроля по ст. 173 «Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность» Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Соответственно, не каждая жалоба проверяется даже на предмет ее обоснованности.

Сегодня на объекты с пребыванием детей не накладываются административные наказания, штрафуют только за неисполнение предписаний на суммы, зачастую несоразмерные выявленным нарушениям и их последствиям.

Следующее, на что необходимо обратить внимание, – обеспечение оптимального микронутриентного статуса детей школьного возраста. По данным исследования ЮНИСЕФ, распространенность анемии среди казахстанских детей составляет 58,1%, дефицита витамина А – 23,2%. Последствия одновременного дефицита нескольких микронутриентов в детском рационе могут быть чрезвычайно серьезными.

– Действующий рацион школьного меню не отвечает современным научным рекомендациям. В нем заложены завышенные нормы содержания углеводов, насыщенных жиров, сахара и соли. Для детей, находящихся на лечебном питании, не разработаны меню рационов диетического питания. Действующие с 2018 года единые стандарты организации питания школьников реализованы только в 20% школах Казахстана.

Особого внимания требует вопрос повышения квалификации сотрудников пищеблока. В каждой третьей школьной столовой работают повара без специального профессионального образования, 21,8% поваров не имеют специальной квалификации. Доступ к чистой питьевой воде в организациях образования все еще остается проблемой.

Сенатор требует определить исчерпывающий перечень объек­тов круглосуточного пребывания детей, закрепить механизм внеплановой проверки по обращениям и сообщениям в СМИ без необходимости предварительного сбора фактов и оснований, а также ужесточить наказание за деятельность без санитарно-эпидемиологичес­кого заключения, вплоть до запрета деятельности.

Кроме того, депутат Акмарал Альназарова считает необходимым пересмотреть все действую­щие НПА с целью исключения противоречий и недоработок по питанию в общеобразовательных организациях, обновить стандарты питания детей школьного возраста на основе диетологических рекомендаций и международных стандартов, разработать стандарты лечебного питания детей школьного возраста, разработать систему повышения квалификации и оценки профессиональных компетенций сотрудников пищеблоков организаций образования, поваров, технологов, диетологов, организаторов питания и другого персонала и реализовать полноценное обеспечение бесплатной безопасной питьевой водой школьников.

#питание #школа #столовая

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