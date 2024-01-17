Арестованы 9 должностных лиц шахты им. Костенко – Генпрокуратура

Об итогах расследований резонансных и наиболее сложных дел, порученных специальным прокурорам, рассказали в Генпрокуратуре РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 2023 год специальными прокурорами завершены расследования ряда резонансных дел, связанных с террактами в городах Актобе, Атырау и Жамбыле, массовым убийством мирных граждан террористом Кулекбаевым в Алматы, убийством пограничников в Арканкергене, погромов в Кордае, расстрела Дужновым двух полицейских, судебного исполнителя и взыскателей, системной коррупции в семи регионах Казахстана при выдачи субсидий на приобретение семян картофеля.

В результате, как сообщает ГП, по данным делам осуждены:

– экс-министр обороны, начальники департаментов полиции и КНБ Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылодинской областей – за превышение власти в период январских событий;

– руководство «Экибастузской ТЭЦ» – за халатность, повлекшую аварию на тепловых сетях;



– директор ТОО «Сатурн 2012» - за допущение взрыва в оружейном магазине, унесшего жизни 4 человек.



Наряду с этим, преданы суду организаторы массовых беспорядков – лидер ОПГ Джумагельдиев, бывший начальник 5-го департамента КНБ Искаков, экс-депутат Алматинского маслихата Кудайбергенов, за бандитизм и участие в массовых беспорядках;

– Махатов (известный по громкому Хоргосскому уголовному делу как «агент Саныч»);



– руководство «Метрополитена» - за хищение 5 млрд тенге при закупе оборудования для строительства метро в г.Алматы;



– начальство резервата «Семей Орманы» - за лесной пожар в области Абай, в ходе тушения которого погибло 14 работников лесного хозяйства.



Также ведется следствие в отношении должностных лиц минэкологии по пожарам в области Абай, «МАЭК-Казатомпром» по факту аварии на ТЭС-3 и «KEGOC», связанной со сбоем в единой энергосистеме.

Расследуются случаи отравления 14 детей-инвалидов в спецучреждении для особенных детей в Караганде и пожар в хостеле в Алматы, унесшего жизни 13 человек.

Завершается расследование взрывов на шахте им. Костенко, в результате которого погибли 46 горняков. Признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты.

Дается оценка фактам хищения активов государства на 100 млрд тенге.

Отмечается, что с января 2023 года к исключительной подследственности спецпрокуроров отнесено и расследование пыток.

В 2023 году за причинение психических и физических страданий в орбите уголовного преследования находилось 69 сотрудников силовых ведомств, к концу года осуждено 21 должностное лицо.

В рамках профилактики пыток проводится комплексная работа.



Проведена проверка исполнения поручения главы государства по сплошному видеонаблюдению в учреждениях правоохранительных органов. По представлению органов прокуратуры устранено более 4 тыс. слепых зон в помещениях.



За ненадлежащую работу по превенции пыток к дисциплинарной ответственности привлечены 118 лиц, из них 19 руководителей правоохранительных органов.

Генеральной прокуратурой совместно с МВД проведены открытые совещания с участием всех полицейских страны о «нулевой» терпимости к пыткам. Так, по инициативе ГП приказом МВД закреплена ответственность первых руководителей и сотрудников за превенцию пыток.

Проведено анонимное анкетирование среди сотрудников силовых органов на тему профилактики пыток, по результатам которого определены новые направления для искоренения пыток.