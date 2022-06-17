Архивы: цифровая трансформация

В этом году главной темой V Летней школы молодых архивистов стали вопросы изменения национальных архивных законодательств в условиях цифровой трасформации.

Как повсеместная «цифровая перезагрузка» влияет на деятельность архивных учреждений, что сохранить из цифрового контента для будущего и как это сделать? Об этих и других проблемах говорили ученые и ведущие архивисты-практики слушателям Летней школы.

Летняя школа молодых архивистов – ежегодный тренинг, который проводится с 2017 года Архивом Президента РК совмест­но с ведущими университетами Казахстана и России – Казахским национальным университетом им. аль-Фараби и Российским государственным гуманитарным университетом. Летняя школа задумывалась как образовательный проект для хранителей истории стран СНГ. Пять лет назад в ней приняли участие казахстанские и российские спикеры, а слушателями стали белорусские, казахстанские, кыргызские и узбекские архивисты – всего 49 человек.

В этом году к архивистам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана присоединились коллеги из Китая и Монголии – всего более 350 слушателей. Лекторами выступают ведущие эксперты архивного дела из Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Узбекистана и Южной Кореи. Отметим, что гео­графия участников расширилась благодаря современным технологиям. Онлайн-формат был опробован в прошлом году, в нынешнем формат смешанный, около 50 архивистов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана приехали в Алматы. Это отличная возможность получить новые знания, познакомиться с коллегами, обменяться опытом, укрепить партнерские отношения между архивными службами разных стран.

– Сегодня весь мир живет в условиях быстрых перемен. С одной стороны, это создает вызовы, которым нужно соответствовать, с другой – открывает новые возможности для повышения конкурентноспособности через освоение новых знаний. Эти тезисы в полной мере относятся и к архивному делу, – подчеркнул в приветственном слове заведующий Общим отделом Администрации Президента РК Нурдаулет Толеев.

Директор Архива Президента РК Алия Мустафина обратила внимание на то, что сохранение документов сегодня выходит за рамки архивного дела и приобретает контуры стратегически важных направлений устойчивого развития каждого государства. Повышение роли информации в современном обществе увеличили непреходящую ценность архивных документов.

Высокий уровень организации мероприятия и его значение для архивной отрасли отметили ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар, директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат, председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш. Со словами приветствия к слушателям Летней школы также обратились директор Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Павел Кюнг, директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Андрей Рыбаков, директор агентства «Узархив» Узбекистана Улугбек Юсупов.

Участие молодых архивистов в V Летней школе подтверждено специальными сертификатами, которые подписали руководители Архива Президента РК, КазНУ им. аль-Фараби и Российского государственного гуманитарного университета. Организаторы Летней школы выразили надежду, что в следующем году в форуме смогут принять участие еще больше слушателей, чтобы обменяться знаниями и наработанными практиками по сохранению мирового архивного наследия.