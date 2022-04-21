Арман Исетов назначен послом Казахстана в Королевстве Таиланд

Указом Главы государства Исетов Арман Аскарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Другим указом Президента Есбулатова Раушан Какимсеитовна освобождена от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.