Токаев принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

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Президент Казахстана отметил рост товарооборота и укрепление стратегического партнерства двух стран

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Омске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Главной темой форума стало «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».

В начале своего выступления Глава государства выразил признательность Президенту России и руководству Омской области за сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе о его отце Кемеле Токаеве, который проходил лечение в Омском госпитале после тяжелого ранения, полученного на территории Польши в составе Второго Белорусского фронта.

Президент также подчеркнул, что именно практическое взаимодействие регионов наполняет двустороннее сотрудничество конкретным содержанием и способствует дальнейшему развитию партнерства между двумя государствами.

«Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Мой государственный визит в Россию в ноябре прошлого года и государственный визит Президента Владимира Путина в Казахстан в мае текущего года стали в этом плане историческими. Подписанные по итогам этих визитов Декларация о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнерства и союзничества, а также Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили новый мощный фундамент созидательного сотрудничества и совместного прогресса наших стран на десятилетия вперед. С уверенностью можно сказать, что отношения Казахстана и России успешно развиваются по всем ключевым направлениям. Россия – крупный торговый партнер Казахстана. Двусторонний товарооборот в прошлом году приблизился к 28 миллиардам долларов. Благодаря общим усилиям этот показатель неуклонно растет: за первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В пленарной сессии приняли участие представители государственных органов, регионов и деловых кругов двух стран. Основное внимание участники форума уделили вопросам развития транспортно-логистических маршрутов, укрепления межрегиональных связей и расширения экономического сотрудничества Казахстана и России.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Россия

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