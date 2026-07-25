Токаев выступил за поиск дипломатического решения конфликта между Россией и Украиной

Президент

Президент Казахстана заявил, что конфликт следует урегулировать дипломатическими средствами, и подтвердил приверженность стратегическому партнерству с Россией

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Омске высказал свою позицию по вопросу урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Глава государства отметил, что считает происходящее межгосударственным конфликтом и выступил за поиск дипломатических путей его разрешения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

По словам Президента, Казахстан с уважением относится к украинскому народу, его культуре и языку, а также последовательно выступает за мирное урегулирование.

– Вы знаете, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Я знаю, что Вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. И затем уже, естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан – не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня. Но высказать свое скромное мнение я решил именно сегодня, поскольку люди знают, что я планировал быть в Омске, знают о нашей встрече. Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но с другой стороны, есть возможность поставить на заморозку все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием. Поскольку жалко, конечно, что молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Президент подтвердил неизменность курса Казахстана на развитие стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией.

– Что касается позиции Казахстана в отношении России, не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством. Об этом я говорю на всех международных форумах. Мы привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было. И вот нынешний Форум является тому подтверждением, – убежден Глава нашего государства.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Омск, где примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В ходе поездки он возложил цветы к мемориальной доске Кемеля Токаева, установленной на одном из крупнейших медицинских учреждений, где проходили лечение 150 тысяч бойцов, в числе которых был отец главы государства.  

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Россия

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