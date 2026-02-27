Команда Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального клуба армии успешно выступила на международных военно-спортивных играх (International Military Adventure Challenge Cup) в Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны

Фото: Минобороны

В них приняли участие свыше 150 спортсменов в составе 12 команд, представлявших Индию, Казахстан, Шри-Ланку, Бразилию, Кыргызстан, Саудовскую Аравию, Бутан и Непал.

По условиям состязаний в программе D (дуатлон) необходимо было преодолеть дистанцию свыше 80 км в течение одного дня с установленным лимитом времени – 9 часов.

Казахстанцы уверенно прошли все этапы соревнований – бег по горной местности на дистанцию 21 км и велогонку по горной трассе на 59,5 км. Успешно преодолев все препятствия и показав общее время 6 часов 46 минут 25 секунд, они заняли третье место в общекомандном зачете в программе D (дуатлон).

Начальник команды полковник Еркебулан Тусупханов отметил, что Казахстан впервые принял участие в такого рода соревнованиях.

– Команда работала на пределе возможностей. Чрезвычайно сложной была горная трасса. У спортсменов были незначительные травмы. Тем не менее, собрав все силы, они проявили бойцовский характер и заняли третью ступень пьедестала, – добавил он.

По итогам состязаний в общекомандном зачете в категории D (дуатлон) первое место заняла команда Военно-воздушных сил Индии, второе – сборная Бутана, третье – Казахстана.