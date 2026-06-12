Военнообязанные освоят специальность оператора БПЛА в Жамбылской области

Фото: пресс-служба Минобороны

Уникальный учебный эксперимент проходит на базе войсковой части 14157, где военнообязанные, находясь в полевых условиях, погрузятся в профессию оператора беспилотника. Впервые за всю историю сборов резервисты наряду с освоением традиционного базового курса военной подготовки будут учиться управлению дронами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

По данным министерства, для проведения сборов войсковая часть 14157 выбрана не случайно: она является профильной по работе с БПЛА. К обучению граждан, призванных из запаса, привлечены опытные инструкторы.

На месячные сборы в часть прибыли 120 граждан из г. Тараз, Жамбылского, Жуалынского и Байзакского районов. В пункте приема личного состава военнообязанных регистрируют, оформляют документы, ставят на довольствие и выдают военную форму.

«Уникальность этих сборов в том, что резервисты пройдут не только базовую подготовку, но также изучат устройство дронов и основы управления ими. У нас все готово к приему личного состава, обустроены учебные площадки и палаточный лагерь», – уточнил заместитель командира войсковой части 14157 по воспитательной и идеологической работе подполковник Алимжан Куантай.

Местные органы военного управления отбирали военнообязанных на эти сборы с особой тщательностью.

«Наша задача заключалась в качественном отборе, оповещении и доставке граждан к месту проведения сборов. Среди призванных на сборы – люди самых разных профессий: фермеры, водители, инженеры, юристы, бухгалтеры. Все они откликнулись на призыв с готовностью. За тридцать дней они пройдут переподготовку, в том числе научатся управлять дронами», – пояснил начальник отдела предназначения мобилизационных ресурсов Департамента по делам обороны Жамбылской области полковник Алмас Чункунов.

Своим мнением по этому поводу также поделился военнообязанный Рауан Сапарбай из Жуалынского района.

«Мне очень интересно это направление. Время сейчас такое – надо учиться защищать страну с помощью современных технологий. Готов учиться, поэтому охотно и без отговорок прибыл на сборы», – сказал он.

Таким образом, система подготовки военнообязанных стремительно трансформируется вслед за изменениями на поле боя, где все чаще ключевую роль в достижении успеха играют операторы БПЛА.