Армия Израиля нанесла удары по сирийскому Хомсу

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Министерство обороны Сирии подтвердило информацию о нанесении израильскими ВС ударов по нескольким объектам в сирийской провинции Хомс. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

- Сегодня около 00:30 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны к северу от Триполи, атаковав ряд объектов в городе Хомс и одноименной провинции. Наши средства ПВО отразили агрессию и сбили несколько ракет, - отмечается в тексте.

Согласно сообщению ведомства, в результате ударов "погибли и получили ранения несколько мирных жителей, был причинен ущерб объектам, находящимся в государственной и частной собственности".

Ранее газета Al Watan информировала об ударах израильских сил по районам в центральной части Сирии. По информации издания, часть выпущенных израильскими военными снарядов упала в городе Хомс и его окрестностях, спровоцировав разрушения и пожары.