Артисты особенного театра выступили в Астане

Сенат, Культура
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Уникальность постановки заключается в нетрадиционной форме трансляции сюжета – это исполнение исключительно на языке жестов.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Премьера социальной драмы «Мы с тобой одной крови» состоялась в столичном концертном зале «Астана» имени Еркегали Рахмадиева. Мастерство особенных актеров #EREKSHETEATR (Ерекше театр) Национального Дельфийского Комитета получило высокую оценку зрителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Уникальность постановки заключается в нетрадиционной форме трансляции сюжета – это исполнение исключительно на языке жестов.

На презентации спектакля побывала и группа сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым.

В своем выступлении председатель Сената отметил важность и актуальность проекта «Ерекше театр», который способствует формированию инклюзивного общества, акцентируя внимание на результатах законодательной работы Сената Парламента в этом направлении.

«Поддержка людей с особыми потребностями и создание условий для построения инклюзивной среды без препятствий – одни из ключевых задач, которые стоят перед государством и обществом. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет этому вопросу приоритетное внимание. В прошлом году был принят закон об улучшении качества жизни людей с инвалидностью. В дальнейшем мы готовы продолжить подобную законотворческую работу. Такие проекты, как #EREKSHETEATR и театр танца «Sensitive» дают гражданам с инвалидностью, особенно детям, возможности для личностного и творческого развития, адаптации в социальной среде, самовыражения. Поэтому важно поддерживать такие инициативы», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената отметил высокий профессионализм актеров особенного театра и выразил признательность ансамблю бального танца «Sensitive» и художественному руководителю Ольге Ростовщиковой, а также коллективу Национального Дельфийского комитета во главе с Куралай Туспековой за заботу, поддержку талантливых ребят и безусловную веру в их способности.

Маулен Ашимбаев также поделился со зрителями своими впечатлениями от первой встречи с артистами театра в Петропавловске, после которой и последовало приглашение для труппы в столицу. Он отметил, что за 5 лет коллектив смог претворить небольшой проект в настоящий театр и стать лауреатом множества международных конкурсов и завоевать признание за пределами страны.

Как отмечают организаторы, идея создания театра возникла как логическое продолжение Парадельфийских номинаций Национальных Дельфийских игр с целью системной поддержки творческой молодежи с особыми потребностями. Далее, в 2018 году Национальным Дельфийским Комитетом в преддверии Года молодежи был разработан проект «Ерекше театр», где ключевой задачей было создание и апробация методики обучения театральным компетенциям детей и молодежи с инвалидностью.

Сегодня в составе театра в Петропавловске, где базируется большая часть победителей парадельфийских номинаций, работают 25 актеров с нарушением слуха, ментальными нарушениями. Кроме того, еще более 300 финалистов парадельфийских номинаций развивают творческие компетенции в рамках Дельфийской школы искусств, а также менторской поддержки членов Национального Дельфийского жюри.

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