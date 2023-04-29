Ашимбаев принял участие в завершающей партии за звание чемпиона мира по шахматам

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в 14-й, завершающей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Вместе с чемпионкой мира 2023 года среди школьников по шахматам Берікқызы Аланной, парламентарий сделал символический первый ход партии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.