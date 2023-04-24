2 казахстанские школьницы стали чемпионками мира по шахматам

Казахстанки Аланна Бериккызы и Амина Каирбекова стали чемпионками мира по шахматам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

С 14 по 22 апреля в греческом городе Родосе прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. В первенстве мира приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7-17 лет.

Сборная Казахстана по количеству наград (2 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых) заняла 1-е место.

«В категории G09, то есть среди игроков до 9 лет по классическим шахматам, чемпионкой мира стала Аланна Бериккызы. Она выиграла 8 из 9 партий по швейцарской системе. В решающей встрече наша соотечественница обыграла свою главную соперницу из Монголии Целмуун Идер.

Всего в этой возрастной группе выступила 41 шахматистка», – отметили в МКС РК.

В ведомстве поделились, что Аллана за 1,5 года сделала большой рывок в карьере. С 4-го разряда она доросла до чемпионки мира. Благодаря этому Аллана сейчас занимает 1-е место в рейтинге FIDE в категории G09.

«Вторую золотую медаль для Казахстана завоевала Амина Каирбекова. В категории до 17 лет она выиграла 8 партий. Тем самым казахстанка опередила Зейнеп Чифтин (7,5 балла) из Турции. Еще одна представительница Турции Элифназ Акат (6,5 балла) замкнула тройку призеров», – рассказало Минкультуры о еще одной яркой победе наших юных спортсменок.

Серебряные же медали в копилку сборной Казахстана принесли Нурали Нуршин (U07, 7,5 балла), Айсултан Бисалиев (U09, 7 баллов), бронзовые награды – Ризат Улан (U07, 7 баллов), Алимжан Жауынбай (U09, 7 баллов), Данис Куандыкулы (U11, 6,5), Эдгар Мамедов (U13, 7), Далия Диаскызы (G11, 6,5).

Второе командное место по количеству медалей заняла сборная Турции (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые), на третьем месте оказалась команда Монголии (2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая).