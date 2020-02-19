Аскар Мамин проинформировал Елбасы о социально-экономическом развитии Казахстана

Президент
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Фото: inform.kz
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-министром Аскаром Маминым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи глава кабинета министров представил информацию о социально-экономическом развитии страны и привлечении прямых иностранных инвестиций.

Также в рамках встречи Аскар Мамин рассказал о принимаемых Правительством Казахстана мерах по созданию новых рабочих мест, реализуемых инфраструктурных проектах, развитии агропромышленного комплекса.

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