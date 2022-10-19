Общество

Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки

Сладкому несладко

Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки. По данным исследования, 70% населения уже снизило потребление такого рода продуктов.

Казахстанские респонденты, а это представители 14 областей и трех городов страны, отметили увеличение стоимости стандартной покупки продуктов в месяц более чем в два раза относительно предыдущих 2–3 лет. И это касается объема закупа во всех категориях продуктов. Наиболее сильно пострадали продукты сладкой категории – торты, напитки, сладкие молочные продукты, печенье и т. д. До 70% респондентов говорят о частичном или полном отказе от сладостей.

В Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков страны полагают, что введение акциза на сахаросодержащие напитки станет убийственным ударом для бизнеса. Глава ассоциации Алия Мамытбаева считает, что государственные органы в лице Министерства здравоохранения при поддержке Министерства финансов и национальной экономики, по сути, предлагают меры уничтожения целой отрас­ли реального сектора, а положительного эффекта на здоровье нации данная мера не окажет.

Как известно, в прошлом году был утвержден Нацпроект «Здоровая нация», в рамках которого имеется мероприятие по введению акциза на сахаросодержащие напитки с 2023 года со ставками в 2023-м – 20%, 2024-м– 35%, 2025-м– 45%. Согласно исследованиям, большие налоги на сладкие соки и газированные напитки – от 20% до 45% – на деле не дают ожидаемого эффекта с точки зрения борьбы с лишним весом. Потребители переходят на более дешевые, но не менее калорийные продукты. Саморегулирование отрасли признано международными институтами одной из наиболее эффективных мер в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

В рамках такого подхода девять ведущих производителей и импортеров безалкогольных напитков в Казахстане, входящих в Ассоциацию производителей безалкогольных напитков и соков РК, подписали Кодекс добровольных обязательств. Компании обязались снизить среднее содержание добавленного сахара в консолидированном портфолио напитков всех участников на 10% до конца 2026 года.

Кодекс определяет добровольные правила в отношении базовых принципов и подходов к составу, маркировке и маркетингу безалкогольных напитков, включая рекламу и продвижение на рынке. Компании договорились усилить работу над рецептурой своих напитков, чтобы предлагать потребителям широкую линейку различных продуктов и вкусов, включающих в том числе бескалорийные опции.

Производители обязались до конца 2026 года дополнить свой портфель малыми форматами упаковки (0,5 литра или менее) и размещать на упаковке своих напитков полную и достоверную информацию о составе напитка, доступную и понятную для потребителей.

В вопросах продвижения и рекламы подписанты кодекса обязались не размещать рекламу безалкогольных напитков на телевидении, радио или в печатных СМИ, целевая аудитория которых состоит преимущественно из детей до 12 лет. Вблизи школ, а также образовательных и культурно-досуговых заведений, ориентированных на работу с детьми до 12 лет, бесплатные презентации и дегустации безалкогольных напитков производиться не будут.

Подписавшие кодекс также призвали всех остальных производителей безалкогольных напитков принять сформулированные в нем обязательства и способствовать их скорейшему и полноценному внедрению в рыночную практику.

– В нынешних тяжелых экономических условиях члены ассоциации предлагают не накладывать на производителей и население дополнительный акцизный налог на напитки. Цены на продукты питания, напитки и так повышаются из-за роста цен на сырье, около 70% которого – импортное, усложнения логистических цепочек и роста курса доллара и евро, – сказала президент Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева. – Если государство хочет поддержать отечественное производство напитков, а также сахарную отрасль, где в ближайшее время планируется построить еще один завод и полностью обеспечивать страну местным сахаром, то мы предлагаем решить вопрос путем саморегулирования отрасли. Некоторые европейские страны, такие как Великобритания, Норвегия, уже начали отменять введенные ранее налоги на безалкогольные напитки, чтобы поддержать своих производителей.

Президент ассоциации призналась, что решение о сокращении сахара далось производителям нелегко. Сахар в напитках играет роль не только гармонизатора вкуса, но и консерванта, стабилизатора.

– Можно выбрать, сколько ложек сахара положить себе в чай, кофе или компот, которые вы сварили дома. Но в случае с бутилированными напитками это не работает, – говорит Алия Мамытбаева. – Невозможно просто убрать какое-то количество сахара из произведенного на заводе напитка, не нарушив его вкусовых качеств и срока хранения. Казахстанские потребители любят сладкие напитки, поэтому для сохранения сладости необходимо добавлять сахарозаменители. Срок годнос­ти такого напитка сразу сокращается практически вдвое. Не все производители могут позволить себе разработку новых рецептур. Это догоростоящий и длительный процесс. Однако индуст­рия пошла на это, чтобы поддержать программу «Здоровая нация».

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