Сладкому несладко

Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки. По данным исследования, 70% населения уже снизило потребление такого рода продуктов.

Казахстанские респонденты, а это представители 14 областей и трех городов страны, отметили увеличение стоимости стандартной покупки продуктов в месяц более чем в два раза относительно предыдущих 2–3 лет. И это касается объема закупа во всех категориях продуктов. Наиболее сильно пострадали продукты сладкой категории – торты, напитки, сладкие молочные продукты, печенье и т. д. До 70% респондентов говорят о частичном или полном отказе от сладостей.

В Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков страны полагают, что введение акциза на сахаросодержащие напитки станет убийственным ударом для бизнеса. Глава ассоциации Алия Мамытбаева считает, что государственные органы в лице Министерства здравоохранения при поддержке Министерства финансов и национальной экономики, по сути, предлагают меры уничтожения целой отрас­ли реального сектора, а положительного эффекта на здоровье нации данная мера не окажет.

Как известно, в прошлом году был утвержден Нацпроект «Здоровая нация», в рамках которого имеется мероприятие по введению акциза на сахаросодержащие напитки с 2023 года со ставками в 2023-м – 20%, 2024-м– 35%, 2025-м– 45%. Согласно исследованиям, большие налоги на сладкие соки и газированные напитки – от 20% до 45% – на деле не дают ожидаемого эффекта с точки зрения борьбы с лишним весом. Потребители переходят на более дешевые, но не менее калорийные продукты. Саморегулирование отрасли признано международными институтами одной из наиболее эффективных мер в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

В рамках такого подхода девять ведущих производителей и импортеров безалкогольных напитков в Казахстане, входящих в Ассоциацию производителей безалкогольных напитков и соков РК, подписали Кодекс добровольных обязательств. Компании обязались снизить среднее содержание добавленного сахара в консолидированном портфолио напитков всех участников на 10% до конца 2026 года.

Кодекс определяет добровольные правила в отношении базовых принципов и подходов к составу, маркировке и маркетингу безалкогольных напитков, включая рекламу и продвижение на рынке. Компании договорились усилить работу над рецептурой своих напитков, чтобы предлагать потребителям широкую линейку различных продуктов и вкусов, включающих в том числе бескалорийные опции.