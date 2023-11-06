Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом

Потенциальные выгоды − энергетическая безопасность, геополитическая стабильность и экономичес­кий рост − слишком значительны, чтобы их игнорировать. Так о перс­пективах развития сотрудничества с регионом отзывались зарубежные аналитики.

Казахстанские эксперты также отмечают, что переговоры Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэ­ля Макрона прошли достаточно эффективно. Политолог Данияр Ашимбаев, к примеру, напомнил читателям своего Telegram-канала, что в нашей стране работают более 170 французских компаний, а инвестиции из этой страны в РК превысили 18 млрд долларов.

«Стороны обсудили множество вопросов по сотрудничеству в энергетической, логистической, научно-образовательной сфере. Среди подписанных соглашений можно отметить проект «Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан», – отмечает политолог, говоря, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Францией в первую очередь в вопросах технологий и подготовки кадров.

Париж со своей стороны хочет расширить доступ к ресурсам казахстанских недр, увеличить добычу и экспорт, принять участие в крупных инвестиционных проектах. Обе страны заинтересованы в расширении гуманитарного сотрудничества и росте взаимной торговли. «Судя по всему, Токаев и Макрон остались очень довольны достигнутыми результатами и готовы работать на дальнейшую перспективу», – заключает Данияр Ашимбаев.

Депутат Мажилиса, политолог Никита Шаталов не обошел стороной и политическую составляющую этого события. Эксперт сделал выпад в сторону зарубежных СМИ, которые визит Макрона в Астану рассматривают как попытку Запада использовать наши страны в противостоянии с Россией. Он упомянул, что на Bloomberg даже вышел материал с оскорбительным заголовком, в котором наш регион назвали «Задним двором Путина».

Из Казахстана, подчеркивает политолог, все выглядит совершенно иначе. Визит Макрона начинает большую международную неделю: после французского лидера в Астану приезжали Президент Турции Реджеп Эрдоган и Премь­ер Венгрии Виктор Орбан. Скоро ожидается ежегодный форум межрегионального сотрудничества в Костанае, куда приедет уже Владимир Путин. Повестка везде одна и та же – экономическое развитие, торговля, инвестиции.

– Макрону нужен казахстанский уран для обслуживания французских АЭС. Они потеряли африканских поставщиков и стали внимательно следить за нашим рынком. Но при этом им нужно и наше влияние в регионе: топливо поставляется наземным транспортом из соображений безопасности. И даже при использовании Транс­каспийского маршрута Франции нужны наши договоренности с Азербайджаном. А все остальные разговоры про политическое влия­ние Франции в регионе не имеют смысла. У Казахстана исключительно свои интересы, и примыкание к лагерям – явно не наш геополитический путь, – отметил Никита Шаталов.

Собственно, Президент Франции сам обратил на это внимание, когда на брифинге в Акорде подчеркнул самостоятельность внешней политики Казахстана, нацеленной на поддержание конструктивных и взвешенных взаимоотношений с различными странами в интересах своего государства и народа.

По мнению директора Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеева, визит Эмманюэля Мак­рона в Астану был организован грандиозно.

– Внешнеполитические блоки Казахстана и Франции все проработали на высшем уровне – тщательно и с всесторонне насыщенной прог­раммой. Но главная особенность – это готовые и конкретные решения в энергетике, фармацевтике, транспорте и образовании. Именно такой подход всегда впечатляет общественность. По сути и в идеале в любых выступлениях, встречах, мероприятиях с участием Главы государства как на внутренних, так и внешних площадках должны доминировать максимально готовые решения, – высказался эксперт по итогам насыщенной недели.

Столь продуктивной встреча стала не случайно: ей предшествовала долгая и кропотливая работа. Год назад в Париже Касым-Жомарт Токаев обозначил старт на сближение с Францией, а в апреле этого года в Астану приезжали главы крупных французских корпораций для проработки конкретных проектов с профильными министерствами и национальными компаниями.

– То есть системно реализуется пошаговый план развития широкоформатных двусторонних отношений, – считает Уразгали Сельтеев. – Стоит обратить внимание и на недавний текст поздравления Макрона с Днем Республики, где он подчеркнул важность развития сотрудничества по вопросам здравоохранения и медицины. Нам нужны серьезные европейские инвестиции, но вместе с высокими технологиями. Проще говоря, ресурсы в обмен на технологии – это приоритетный и равноценный обмен.

Общие корни

О важности соблюдения геополитического баланса и экономических интересов шла речь и на переговорах в рамках визита в Казахстан Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Стоит отметить, что он стал первым европейским лидером, которого Касым-Жомарт Токаев принял в статусе президента в апреле 2019 года. И наверное, не случайно, ведь Казахстан и Венгрию связывают не только экономические интересы, но и глубокие исторические корни. Ведь на территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из тургайских степей в первой половине XIII века.

В наше время ученые обеих стран проявляют взаимный интерес к изучению этого общего наследия – проводятся совместные археологические исследования по истории расселения кыпчаков в Венгрии и мадьяр – в Казахстане. Казахстанские вузы тесно сотрудничают с ведущими венгерскими университетами в рамках двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области образования и науки, подписанного 19 ноября 2013 года.

Так, ежегодно 250 казахстанских студентов получают гранты на учебу в университетах этой страны по стипендиальной программе «Хунгарикум».

За рост экономического сотрудничества отвечает специальная межправительственная комиссия и казахстанско-венгерский Деловой совет, способствующий проведению бизнес-форумов и установлению прямых контактов между бизнесменами двух стран. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, двусторонний товарооборот за январь – декабрь 2022 года составил 172,2 млн долларов.

Это четвертый визит Виктора Орбана в Казахстан, и в этот раз у него была двойная цель – обсуж­дение перспектив казахско-венгерского партнерства и участие в юбилейном, X саммите Организации тюркских государств, в которой Венгрия имеет статус наблюдателя.

Новый шанс для тюрков

Саммит ОТГ в Астане проходил на высшем уровне: участие в нем приняли президенты: Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Азербайджана – Ильхам Алиев, Кыргызстана – Садыр Жапаров и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Две страны – наблюдателя в ОТГ – Туркменистан и Венгрия – были представлены председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Тюркская интеграция идеологически основывается на четырех «столпах» – это общность истории, языка, ментальности, культуры. При этом в главном программном документе ОТГ – «Видение тюркского мира-2040», принятом на саммите в Стамбуле в 2021 году, четко отражено, что организация призвана укреплять и развивать многостороннее сотрудничество в торговле, политике, безопасности, инвестициях, логистике, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, здравоохранении, цифровизации и других направлениях. Юбилейный саммит продемонстрировал эффективность взаимодействия тюркских стран как нельзя лучше.

Председательство в ОТГ, которое приняла на себя наша страна после встречи в Астане, призвано решить и узловые вопросы развития тюркской интеграции. Усилия отечественных дипломатов будут направлены на повышение уровня торгово-экономического сотрудничества, которое станет увеличиваться в разы с перезагрузкой Транскаспийского транспортного коридора и реализацией логистического потенциала.

– Организация тюркских государств – очень молодая организация. Страны, которые входят в эту структуру, находятся на политическом подъеме. Ее статус и авторитет будут расти по причине того, что у нее исключительная гео­политическая роль на пространстве Евразии. Ведь мы соединяем рынки Запада и Востока, Севера и Юга. Мы совместно проводим конструктивную политику. Мы вместе можем более эффективно развиваться, – отмечает главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Булат Ауелбаев.

Политолог Адиль Каукенов тоже считает, что, несмотря на свою молодость, Организация тюркских государств уже воспринимается как сильное геополитическое, гео­экономическое и цивилизационное объединение.

– В настоящее время перед ОТГ встают новые стратегические задачи, в частности, обеспечение устойчивого осознания Тюркского единства гражданами стран-участниц. Девизом председательства Казахстана стал английский акроним: TURKTIME – Traditions, Unification, Reforms, Knowledge, Trust, Investments, Mediation, Energy, – комментирует эксперт.

Из этих приоритетов видно, по его мнению, что Казахстан, как всегда, делает акцент на то, чтобы внешняя политика страны работала на усиление экономики и повышение возможностей наших граждан.

Кроме того, в текущих тяжелых геополитических условиях ОТГ нацелена усиливать комплексное сотрудничество, а Казахстан начинает играть в этих процессах ключевую роль. Все это направлено на создание новой интеграционной силы, которая в скором времени займет собственное место на мировой арене. Это логично соответствует проводимой многовекторной политике республики и может стать сдерживающим фактором при любых потенциальных угрозах.

Но, кроме экономической и гео­политической, стоит отметить еще одну отличительную черту этого союза – базируясь на принципах братства и единства, общности культуры и менталитета, его участники стараются поддержать друга в трудные минуты.

Так, на внеочередном саммите ОТГ в Анкаре в марте, состоявшемся после разрушительных землетрясений в Турции, особый акцент был сделан на важности создания системы предотвращения стихийных бедствий и эффективного реагирования на них. В этой связи Президент Касым-Жомарт Токаев, в частности, предложил учредить в рамках ОТГ так называемый Сек­ретариат Гражданской защиты, который бы координировал работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий, организовывал мероприятия по обучению спасателей.

В Алматы уже действует созданный Казахстаном и Кыргызстаном Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий – на его базе Глава государства и предложил создать новую структуру.

На саммите в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев сделал еще одно важное заявление – о решении Казахстана выделить 1 млн долларов на гуманитарную помощь палестинскому народу. Вместе с тем Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает методы насилия и террористических актов в решении международных проблем.

Чтобы позиция многовекторного сотрудничества была услышана, в Совет Безопасности ООН, по мнению нашей страны, должны войти государства, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального Юга. Речь идет о таких странах, как Индия, Бразилия, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Быть может, Израиль, Египет, Австралия, Япония.

А тюркский мир может занять достойное место во всей Евразии, но уже с повесткой, когда общая энергия направлена на мирное созидание и развитие.