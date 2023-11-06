Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
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Юлия Полонская
В минувшие семь дней казахстанская столица фактически каждый день оказывалась в центре внимания мировых СМИ, политологов и экспертов: официальные визиты в Казахстан Президента Франции Эмманюэля Макрона и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прошедший в Астане десятый саммит Организации тюркских государств, по мнению многих из них, могут ознаменовать начало новой эры в отношениях между Европой и Центральной Азией.