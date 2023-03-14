«Астане» необходимо побеждать

Этот сезон непросто складывается для нашей дружины, которой еще рано рассчитывать на призовые места, а скорее приходится набираться опыта. После окончания регулярного сезона в Единой лиге ВТБ мы попали в утешительную группу «Б», где сейчас занимаем предпоследнее место, опережая лишь белорусский «Минск». Два последних поединка мы проиграли пермской «Парме-Пари» со счетом 74:73 и саратовскому «Автодору» – 73:80. Тем не менее наша команда провела меньше всех встреч и в оставшихся пяти поединках вполне может пополнить свой очковый запас, чтобы подняться как можно выше по турнирной таблице. Лидером группы «Б» на сегодня является «Парма-Пари».

Что касается команд группы «А», которые непосредственно и ведут борьбу за награды первенства сезона 2022⁄2023, то здесь прогнозируемо лидирует мос­ковский ЦСКА. На втором мес­те – казанский УНИКС, на третьем – «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В сильнейшей баскетбольной лиге Старого Света – Евролиге – приближается к концу регулярное первенство, где участвуют 18 команд, из которых 8 лучших попадут в плей-офф и разыграют звание чемпионов континента.

Сейчас безусловным лидером является греческий «Олимпиа­кос», в 28 поединках одержавший 21 победу. В последней игре «олимпийцы» на своей площадке сокрушили немецкую «Баварию» со счетом 102:74. В топ-8 нынешнего сезона также пока что входят испанские «Мадрид», «Барселона» и «Баскония», французский «Монако», турецкий «Фенербахче», сербский «Партизан» и израильский «Маккаби».

А вот в лучшей лиге планеты – заокеанской НБА – тон всем коман­дам задает лидер Восточной конференции «Милуоки Бакс», одержавший 48 побед в 67 поединках и имеющий лучшую разницу по соотношению выигрышей и поражений. Вслед за ним идет занимающий второе место на Востоке «Бостон Селтикс», а замыкает тройку лучших дружин чемпионата лидер Западной конференции «Денвер Наггетс».

В зоне плей-офф на Востоке помимо «Милуоки» и «Бостона» также находятся «Филадельфия Сиксерс», «Кливленд Ка­вальерс», «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит» и «Атланта Хоукс». А вот на Западе вслед за «Денвером» в фарватере следуют «Сакраменто Кингз», «Мемфис Гриззлиз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».