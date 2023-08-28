Атакуют боевые хомячки

Общество
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Валентина Мелехова

Какие только способы борьбы с грызунами не используют костанайские дачники, пытаясь отбить свой урожай!

Пока садоводы-любители замерли в ожидании урожая корнеплодов, которые вот-вот должны дозреть, дикие хомяки уже вовсю занимаются заготовками на зиму, буквально на неделю-две опередив дачников и уводя у них из-под носа выращенные ими же овощи. В ход у хомяков идет буквально все: морковь, свекла, картофель... А огородникам остается лишь собирать огрызки и лить крокодильи слезы. И если практически под корень сгрызенная в начале сезона рассада перцев и баклажанов успела обрасти листвой и дать плоды, то с объеденными корнеплодами под занавес лета уже ничего не поделаешь.

Такая ситуация в садовых обществах в пригороде Костаная уж который год: что только ни придумывали садоводы-любители, а грызунам все нипочем.

– У меня и в прошлом году, и в нынешнем хомяки все перепортили. Мы водой норы заливали, капканы ставили, отраву использовали. А они отраву едят, да свеклой закусывают. В капкан чаще воробьи попадаются. Очень их жалко, поэтому убрали. Кстати, нынче испорченного урожая гораздо больше. Вывод один: колония хомяков умножилась в разы, и что с этим делать – непонятно. Но и работать все лето, чтобы накормить грызунов, – вообще не вариант! – восклицает владелица дачного участка в СО «Пригородное» Наталья Пасейчук.

Вынужденное соседство с бессовестными хомяками дачники связывают с двумя причинами: большим количеством заброшенных участков, а также строительством нового мик­рорайона «Кунай», который начали возводить три года назад как раз напротив садовых обществ.

– У меня дача с 1983 года. Никогда прежде не было никаких грызунов, а тут просто нашествие какое-то. В последние годы многие бросают свои участки, вот хомяки там и устраивают себе жилища, – говорит дачница Татьяна Шпехт. – Вчера обрезала клубнику, слышу – какой-то хрум стоит, оборачиваюсь – а хомяк у меня под боком сидит и свеклу трескает. Очень крупный, видимо, самка. Да еще такая наглая, стоит и смотрит на меня. Я взяла палку и гоняла ее по всему участку. В итоге она сиганула под домик и больше не показывалась.

Кстати, механический способ, по мнению биологов, самый верный метод борьбы с дикими хомяками.

– Они научились хорошо и быстро распознавать яды. Дикие хомяки чертовски плодовиты: за лето их выводок может достигать трех-четырех десятков особей. Кого-то из младших они «посылают» пробовать ядовитые плоды. Если он погибает, то грызуны запоминают этот запах и больше никогда к нему не подходят, – утверждают биологи.

Кстати, на зиму хомяки делают огромное количество заготовок. Только одной особи необходимо до 16 кг запасов пищи. И сейчас у дачников есть только два варианта: или побыстрее собрать то, что еще не успели «почикать» грызуны, или же организовать круглосуточные дежурства с лопатой. Но стоит помнить, что дикие хомяки – животные весьма агрессивные. Известны случаи, когда пытавшиеся дать им пинка дачники в результате оказывались на столе или скамейке и уже оттуда наблюдали, как разгневанный грызун визжит и «машет кулаками».

#Костанай #дачники #урожай 2023 #грызуны #хомяки

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