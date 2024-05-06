Куда сходить на предстоящих праздниках в Астане

Впереди три выходных дня - 7, 8 и 9 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане запланировано более 50 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – Дня Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

7, 8, 9 мая в местах массового скопления людей волонтеры будут проводить блиц-опрос и раздавать в общественных местах «Лента Победы».

7 мая в 16:00 в Государственной академической филармонии им.Е. Рахмадиева запланирована концертная программа «Отан деп соққан жүректер» с участием творческих коллективов силовых структур Республики Казахстан, звезд эстрады.

В этот же день в 16:00 в связи с Днем Защитника Отечества на Центральном Арбате будет организован концерт и торжественный марш с военно-патриотическим оркестром Вооруженных Сил Республики Казахстан.

В Государственном академическом русском драматическом театре им. М.Горького 7 мая в 18:00 состоится спектакль «Алия».

Также 7 мая в 10:00 в «Ботаническом саду» будет организован мастер-класс по йоге.

В театре кукол 7, 9 мая в 12:00 и 16:00 запланирована сказка «Письмо отца», а 9 мая в 18:00 в Государственном театре драмы и комедии им.А. Мамбетова – спектакль «Тыныштық күзетшісі».

В колледже сервиса и туризма 8 мая в 11:00 состоится лекция, посвященная Великой Отечественной войне, а в Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия 10 мая в 10:00 пройдет лекция «Памятники славным девушкам казахского народа в столице».

В паралимпийском тренировочном центре 9 мая в 15:00 состоится открытый турнир Астаны по волейболу сидя.

В Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия с 8 по 13 мая с 10:00 до 18:00 будет организована выставка «Отан үшін от кешкендер».

9 мая будут возложены цветы к памятникам Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Талгата Бигельдинова, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, а также память о подвиге героев. Также будут возложены цветы к монументальному комплексу, посвященному воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В 18:00 на бульваре «Нұрлы жол» будет организовано караоке для местных жителей.

Также в рамках акции «Марафон добрых дел» ветеранам будут вручены продовольственные корзины, очищены дворы от мусора и др, добавили в акимате.