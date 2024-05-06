Новый праздник появится в Казахстане
120
На портале «Открытые НПА» опубликован документ, где внесены дополнения в постановление правительства об утверждении перечня праздничных дат в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, в список праздничных дат войдет 23 апреля - Национальный день книги.
Соответствующий документ размещен для публичного обсуждения до 22 мая.
Напомним, на заседании третьего Национального курултая в Атырау глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал поддерживать культуру чтения среди молодого поколения казахстанцев.