Атбасар отмечает юбилей

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Страницы прошлого предстанут в музейной экспозиции

фото из архива музея

В нынешнем году город Атбасар отметил значимую дату – 180-й день рождения. Пожалуй, первое, что приходит в голову, когда слышишь название города, – это его старинные ярмарки. Населенный пункт, расположенный на важной караванной трассе, связывавшей Россию с Центральной Азией, был транзитным. Каждое лето через Атбасар в Россию, в другие зарубежные страны – Англию, Индию и Китай – из Акмолинского, Атбасарского и Каркаралинского уездов перегонялись тысячи голов крупного рогатого скота, лошадей и овец. Многолюдные ярмарки проходили здесь дважды в год – летом и осенью. Молва о них разносилась далеко за пределы уезда, привлекая скотоводов, купцов, ремесленников, а также людей творческих. То есть ярмарки были не только местом купли-продажи и заключения торговых сделок, но и настоящим праздником для всей округи. Здесь мерялись силами палуаны, сос­тязались акыны, звучали песни и оживали народные традиции, рассказывают сотрудники Атбасарского историко-краеведчес­кого музея.

К значимой дате тщательно готовятся и сотрудники музея, чтобы на выставке, которая пройдет уже скоро, 4 октября, показать глубину истории своего края через уникальные экспонаты. На праздничной экспозиции, к примеру, будут представлены старинные ярмарочные квитанции, счета-фактуры, сдаточные расписки, ярко отражающие торговую жизнь Атбасара прошлых лет. Эти ветхие от времени оригиналы документов позволят потомкам заглянуть в атмосферу шумных ярмарок, собиравших в окрестностях Атбасара множество торговых людей и не только.

– Прикоснуться к наследию края можно и в залах местного музея, где каждый предмет – свидетель какой-либо эпохи, напоминание о том, как ярко и многогранно жила степь. Где, как не в музее, можно погрузиться в прошлое родного края, открыть для себя его удивительную историю? – говорит директор Атбасарского историко-краеведческого музея Анар Ильясова.

К слову, своя уникальная история создания есть и у самого историко-краеведческого музея, открывшегося 47 лет назад. Его основателем называют местную жительницу Клару Амирову, заведующую Атбасарской городской библиотекой № 2. Активный и неравнодушный человек в течение многих лет буквально по крупицам собирала материалы, касающиеся истории края. Такая кропотливая работа, как известно, требует не только времени и усилий, но и душевной вовлеченности. Каждый найденный экспонат, исторический факт, редкая фотография или документ были для нее драгоценной находкой, к которой она относилась с трепетом и уважением. Они-то и легли в основу историко-краеведческого музея, который распахнул двери для первых посетителей в ноябре 1978 года.

Памятником истории и архитектуры является и само здание музея – бывший дом местного купца А. Белова, построенный им в 1911 году. Старинный особняк, сохранивший черты архитектуры того времени, уже одним своим видом свидетельствует о прошлом. Теперь в комнатах, где когда-то кипела жизнь большой купеческой семьи, бережно хранятся экспонаты, рассказывающие о судьбе Атбасара. К слову, дом этот не раз переживал смену эпох: после революции именно здесь размещался первый революционный уездный комитет.

Долгое время музей занимал первый этаж здания, на втором располагалась та самая Атбасарская городская библиотека № 2. В 1993 году принято решение о передаче музею обоих этажей.

– Сегодня в фондах музея хранятся свыше 10 000 единиц экс­понатов, – рассказывает его директор Анар Ильясова. – У нас имеются уникальные экземп­ляры, которые неизменно вызывают живой отклик посетителей. Мне же хочется рассказать о двух наиболее интересных. В 1987 году нашему музею был подарен старинный экспонат – адалбакан. Это дар академика, историка-географа, краеведа, исследователя, специалиста по генеалогии чингизидов Гизата Табулдина. В те годы Гизат Жолдангарович работал учителем Мариновской средней школы Атбасарского района.

Адалбакан украшает собой зал этнографии. Это традиционная стойка или шест с ответвлениями по бокам для развешивания одеж­ды. За кажущейся простотой этого бытового предмета скрывается целый пласт культуры кочевого народа – символ уклада жизни, мудрости и мастерства предков. Изготавливали адалбакан, как правило, из дерева, иногда – из железа. В зажиточных семьях шест инкрустировали золотом, серебром, отделывали костью, рогом животных, придавая особый статус и декоративную ценность. Адалбакан так же мог использоваться в качестве карниза для легкой ширмы, отделяющей часть юрты, где обычно хранились продукты и утварь. То есть обычная подпорка, на первый взгляд, но сколько за этим простым предметом кроется: образ жизни народа, его философия, передававшаяся из поколения в поколение, – говорит Анар Алкешевна.

Верхняя часть адалбакана упиралась в основание, поддерживающее купол юрты. О таком предмете быта кочевого народа, как адалбакан, известно не так много. Между тем он играл важную роль не только в повседневной жизни, но и при установке юрты. С его помощью, опираясь на прочную подпорку, поднимали шанырак и закрепляли его в верхней части. Таким образом, адалбакан был предметом многофункциональным и незаменимым в быту. Это был знак или символ чистоты, порядка и уважения к домашнему пространству.

Если адалбакан рассказывает о традиционном укладе жизни и культуре быта, то другой, не менее уникальный экспонат – набор для старинных циркулей открывает совсем иную сторону истории Атбасарского края. Он свидетельствует о развитии ремесел, инженерной мысли и практических знаний, распространявшихся в то время в степном крае.

Набор для циркулей – изделие начала XIX – конца XX века. Экспонат был подарен музею в 2020 году игуменом православной церкви Валерием Криштопой, увлеченным коллекционером-любителем. Самому Валерию Васильевичу этот артефакт достался в наследство от родителей. Игумен не пожалел и передал семейную реликвию в дар музею как знак глубокой привязанности к родной земле и стремления сохранить ее духовное наследие для будущих поколений.

Набор хранится в старом, но все еще элегантном кожаном футляре. Внутренняя сторона крышки украшена изысканным золотым тиснением с названием фирмы «Е. С. Трындины С-вей» и гербовыми эмблемами, подчеркивающими статус и качество изделия.

Набор содержит комплект инструментов для точного черчения и графики конца XIX – начала XX века. В его составе – циркули различных размеров, включая большой раздвижной циркуль с удлинением, а также удлинительные насадки, иглы-держатели, мелкие вспомогательные инструменты. Такие инструменты использовались инженерами, архитекторами, военными топографами.

Авторы набора циркулей Трындины были первыми русскими оптиками и промышленниками. Фирма «Е. С. Трындины С-вей», была одной из крупнейших компаний дореволюционной России, производившей оптические, физические, геодезические приборы.

– В этих на самом деле старинных предметах, ценящихся за свою неповторимость, всегда вызывающих интерес посетителей, – лишь малая часть огромной истории древнего Атбасара. Мне кажется, экспонаты музея воспитывают уважительное отношение к памяти предков, вдохновляют на изучение истории, – заключила Анар Ильясова.

