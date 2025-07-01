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Достижением отечественной науки стал выход Атласа гидрогеологических карт Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Документ подготовлен авторским коллективом гидрогеологов в составе Малика Абсаметова (руководитель), Рахматуллы Аязбаева, Ержана Кульдеева, Ержана Муртазина, Владимира Смоляра.

«Атлас - результат многолетнего системного изучения природных подземных водных ресурсов страны ведущими казахстанскими гидрогеологами, обобщившими огромный массив полевых, мониторинговых, лабораторных, архивных и дистанционных данных», — говорит академик Казахской национальной академии естественных наук (КазНАЕН), доктор географических наук, Игорь Мальковский.

Как отмечает ученый, документ охватывает всю территорию Казахстана, давая четкое представление о запасах подземных вод, обеспеченности ими территории Казахстана. Это научный инструмент высокого уровня, включающий более 60 тематических и обзорных карт, выполненных с применением геоинформационных технологий, обеспечивающих визуальное и аналитическое сопровождение данных.

В Атласе впервые для всей территории Казахстана нашли отражение естественные, прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод.

Большое внимание уделено экологическому состоянию подземных вод. Эта информация позволяет не только диагностировать текущее состояние подземных водных ресурсов, но и прогнозировать последствия природных и техногенных изменений, что исключительно важно для национального планирования и защиты интересов будущих поколений.

По сути, создана картографическая геоинформационная модель подземной гидросферы Казахстана, использование которой окажет значительную помощь при решении ряда проблем, связанных с использованием подземных вод для различных целей.

Атлас стал рабочим инструментом для государственных и частных структур, занятых в водохозяйственном, сельскохозяйственном, энергетическом и экологическом секторах.

Он активно используется в разработке водной стратегии Казахстана до 2050 года, для оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и геоэкологических рисков.

В условиях, когда более 60% водозабора для питьевого водоснабжения осуществляется из подземных источников, научно обоснованные решения невозможны без столь точной и комплексной информации.

Создание атласа — это пример того, как наука служит интересам государства и народа. Это своего рода навигационная система для устойчивого водопользования, особенно актуальная для регионов с ограниченными ресурсами — Западного, Южного и Центрального Казахстана.

Подземные воды — это не только источник питьевой воды, но и основа аграрного роста, промышленного развития и экологической стабильности. Защита этих ресурсов требует точных знаний и прогнозов, и Атлас с этой задачей справляется блестяще.

Как отмечает Игорь Мальковский, выдвижение Атласа гидрогеологических карт Республики Казахстан на Государственную премию имени Аль-Фараби является признанием его исключительного научного, прикладного и государственно значимого характера. Это также сигнал обществу: государство поддерживает науку, которая работает на благо страны, формирует интеллектуальную инфраструктуру, без которой невозможна ни модернизация экономики, ни преодоление вызовов времени.