Статьи Атомная энергетика: факторы роста Досжан АЙТУ

Эволюционирующий сектор



Несмотря на продолжающийся спад мировой экономики, падение цен на энергоносители и прочие внешние деструктивные факторы, Казахстан по-прежнему остается динамичной экономикой региона, притягивающей основные инвестиционные потоки в проекты отраслей, в том числе топливно-энергетического комплекса. Несмотря на приоритеты «зеленого» тренда и нисходящую перспективу углеродного фактора в будущей мировой экономике, место ядерной энергетики в энергетическом балансе, судя по всему, останется столь же существенным, как и сейчас.



Главным аргументом в пользу такого мнения является то, что сегодня мировая атомная промышленность, ориентируясь на «горизонт событий», активно эволюционирует в сторону экологичности, безопасности и эффективности. При этом она увеличивает свои шансы на состоятельность в долгосрочной перспективе путем усиления инновационной составляющей всех технологических процессов – от добычи сырья и производства топ­ливных материалов до генерации энергии. Что касается Казахстана, обладающего достаточно мощным ресурсным, промышленным, научно-фундаментальным и кадровым потенциалом в данной сфере, то он не только не остается в стороне от важнейших процессов развития, но и выступает важнейшим звеном глобальной системы производства атомной энергии, включая генерацию новых видов ядерного топлива.



На сегодня стратегия развития отечественной энергетики, в том числе атомной промышленности, предусматривает тесное взаимодействие в реализации проектов и обмене технологиями с такими странами, как Россия, Китай, США, Япония.



О том, как улучшить продуктивное взаимодействие стран в области ядерной энергетики, говорили на этой неделе в Астане участники V Международной инновационной школы «Энергия, вода и химия». По мнению руководителя департамента атомных и энергетических проектов Министерства энергетики РК Батыржана Каракозова, на сегодня наиболее значимые проекты в сфере атомной промышленности реализуются совместно с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и МАГАТЭ.



Так, в сентябре 2014 года между Казахстаном и Россией заключено соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по строительству атомной электростанции на территории Казахстана. Согласно меморандуму, подписанному между «Казатомпромом» и «Росатомом», предусматривается комплексное взаимодействие по вопросам строительства атомной станции с реакторами типа ВВР установленной мощностью от 300 до 1 200 МВт. При этом российская компания преимущественно выступает в роли партнера по сервисному, технологическому и другому сопровож­дению проекта. К сотрудничеству в данной сфере готовы и японские парт­неры, предлагающие для будущей АЭС собственные технологические решения и функции.



В рамках партнерства между национальной атомной компанией «Казатомпром» и Китайской ядерной энергетической корпорацией в Казахстане запущен проект по строительству завода для производства топливных сборок. Первое производство и поставка топливных сборок в Китай начнется в 2019 году. Кроме того, Казахстан рассматривает возможность реализации на территории Казахстана конверсии и обогащения урана, производство топливных сборок, а также строительство АЭС.



Хранилище мирного атома



Одним из знаковых событий в сотрудничестве Казахстана с ­МАГАТЭ стало решение о создании на территории республики Банка ядерного топлива. Продвижение данной инициативы Казахстана осуществлялось четыре года, в течение которых наша страна вела переговоры с МАГАТЭ о реализации проекта. Основная цель создания Банка низкообогащенного урана (НОУ) в Казахстане – учреждение механизмов, обеспечивающих гарантированные поставки ядерного топлива государствам – членам ­МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла ядерного топлива и неукоснительно выполняют обязательства по нераспространению ядерных технологий и оружия массового поражения. Предполагается, что такая мера позволит снизить вероятность бума ядерных технологий, позволяющих иным странам с нестабильной внутриполитической средой оказаться на полпути к производству атомного оружия.



МАГАТЭ будет владельцем урана, хранящегося в Банке ядерного топлива, который разместится на Ульбинском металлургическом заводе. Согласно условиям финансирование проекта в объеме 150 млн долларов должно осуществляться за счет добровольных взносов заинтересованных стран – членов МАГАТЭ­. На сегодня ряд государств, в том числе США, страны ЕС, Ближнего Востока, уже перечисли средства в фонд проекта в МАГАТЭ. В частности, правительство США выделило на эти цели 49 млн долларов, Европейский союз – 2 млн евро, Кувейт и ОАЭ – по 10 млн долларов и Норвегия – 5 млн долларов. Кроме того, Международный фонд сокращения ядерной угрозы выделил 50 млн долларов. Казахстан не несет финансовых нагрузок, кроме обязательства по хранению материала.



Символично, что процедура подписания соглашения о создании БНОУ между Казахстаном и МАГАТЭ совпала с исторической датой. Именно 29 августа 1991 года Указом Президента РК Нурсултана ­Назарбаева был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Более того, по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.



Напомним, в банке будет размещаться ядерное топливо стандартной коммерческой спецификации с обогащением урана-235 до 4,95% в виде гексафторида, которого достаточно для одной полной загрузки активной зоны реактора или для трех перезагрузок реактора с водой под давлением мощностью 1 000 МВт.



– Система безопасности УМЗ всегда соответствовала международным требованиям. Тем не менее в рамках более 15 миссий МАГАТЭ с участием экспертов мирового уровня на заводе было проделано немало работы по совершенствованию системы обеспечения ядерной и другой безопасности, – отметил глава департамента.



В числе основных направлений сотрудничества и взаимодействия Казахстана с МАГАТЭ – техническое сотрудничество в сфере использования атомной энергии, включая обу­чение и повышение квалификации специалистов, участие в проектах по повышению уровня безопасности при мирном использовании атомной энергии, внедрение передовых ядерных технологий в различные области деятельности.



В рамках этой работы в текущем году состоялась миссия ИНИР по оценке ядерной инфраструктуры Казахстана, что играет важную роль в процессе усиления ядерно-энергетической инфраструктуры страны.



Сопряжение взаимных интересов



На сегодня взаимодействие Казахстана с российскими партнерами в атомной сфере осуществляется в рамках Комплексной программы казахстанско-российского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. В числе ключевых направлений этой деятельности можно выделить научно-техническое сотрудничество по созданию экспериментального комплекса «Казахстанский материаловедческий токамак КТМ», включая его завершение и осуществление программы научных исследований. Наряду с этим сегодня ведутся совместные работы с участием американских коллег по модернизации исследовательских реакторов РГП «НЯЦ РК» для проведения научных исследований, включая перевод реакторов на топ­ливо пониженного обогащения.



В рамках сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) и Международного университета «Дубна» в 2006 году в Астане был запущен современный ускоритель тяжелых ионов ДЦ-60 для развития комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий.



Углубление сотрудничества в рамках мирного использования атомной энергии является наиболее перспективным направлением российско-казахстанской экономической интеграции, что предполагает не только взаимодействие в научной сфере, но и активизацию действий в сфере промышленности. На сегодня в республике успешно работают несколько совместных казахстанско-российских предприятий, осуществляющих деятельность в сфере добычи и обогащения урана, – АО «Заречное», ТОО «Каратау», АО «Акбастау», ТОО «СП «Бетпак-Дала», ТОО «Кызылкум» и другие.



Векторы сотрудничества с Китайской Народной Республикой в атомной сфере основаны на таких направлениях, как взаимодействие в сфере освоения урановых ресурсов, поставок природного урана и топливных таблеток, транзитных перевозок урановой продукции, а также производства и поставок тепловыделяющих сборок (ТВС).



Согласно информации представителя Минэнерго РК, казахстанские компании начали практическую реализацию совместного проекта по производству в Казахстане ядерного топлива для китайских АЭС на базе Ульбинского металлургического завода. Строительство этого предприятия по производству тепловыделяющих сборок планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2018 году.



Казахстан также активно сотрудничает с Японией в сфере мирного использования атомной энергии, научно-технического развития, подготовки кадров и совместной добыче природного урана. В 2014 году исполнилось 20 лет сотрудничеству между Национальным ядерным центром и организациями, институтами и компаниями Японии в области мирного использования атомной энергии и ядерных технологий. Это сотрудничество, начавшись с исследований в области безопасности атомной энергетики, сегодня охватывает значительный круг проблем в области мирного атома. Так, в рамках совместных проектов были успешно выполнены экспериментальные исследования безопасности легководных энергетических реакторов АЭС (COTELS и IVR-AM). Кроме того, были созданы новые экспериментальные установки и устройства (CORMIT, Fukushima Debris и EAGLE). Результаты этих исследований подтвердили возможность управления тяжелой аварией на АЭС с плавлением топлива на разных стадиях ее развития и были признаны мировой научной общественностью.



Здесь важно также отметить, что совместно с Агентством по атомной энергии Японии реализуется программа по обучению и стажировке в области атомной энергетики студентов и молодых ученых Казахстана.



В нашей стране немало совместных предприятий и по добыче урана с участием ведущих японских компаний. В числе таких успешно работающих предприятий – ТОО «Аппак», ТОО «Байкен-U» и ТОО «Кызылкум». Также подписаны соглашения с японскими компаниями Kansai Electric Power Co., Nuclear Fuel Industries Ltd. и Sumitomo Corporation по расширению сотрудничества в области ядерного топливного цикла. Эксперты уверены, что в дальнейшем подобная плодотворная кооперация между странами выльется в более технологоемкое и динамичное русло.



Напомним, в ноябре текущего года Президент Казахстана Н. Назарбаев­ по личному приглашению премьер-министра Японии С. Абэ побывал с официальным визитом в Токио. По итогам визита было подписано совместное заявление «Об особом стратегическом партнерстве между Казахстаном и Японией в век процветания Азии», в котором предусмотрены все необходимые направления взаимодействия двух стран в развитии атомной отрасли.

