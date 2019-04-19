Авария на Каламкасе: озвучены результаты внеплановой проверки Минэнерго

Министерство энергетики РК озвучило результаты внеплановой проверки по факту аварии на месторождении Каламкас в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, по факту аварии 3 марта при бурении скважины № 8237 Западное межрегиональное управление госинспекции в нефтегазовом комплексе Минэнерго провело внеплановую проверку ТОО "Инженерная Буровая Компания "Си Бу" (далее – ТОО "ИБК "СиБу", которое проводило бурение.
ТОО "ИБК "СиБу" является юридическим лицом, оказывающим техническую поддержку при добыче нефти и природного газа – бурение и ремонт скважин.
По результатам проверки установлено несоответствие ТОО квалификационным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере углеводородов, утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 28 октября 2014 года, в части несоответствия технологических регламентов, отсутствия подтверждающих документов о наличии на праве собственности или ином законном основании некоторых видов оборудования и приборов, отсутствия приказов о создании специальных служб, либо назначении ответственных лиц, а также нарушения ЗРК "О разрешениях и уведомлениях" в части отсутствия переоформления имеющейся лицензии в связи с изменением юридического адреса и адреса производственного объекта.
По результатам рассмотрения административного дела постановлением Управления №4 от 19 апреля 2019 года приостановлено действие государственной лицензии на виды деятельности в сфере углеводородов ТОО "ИБК "СиБу" до устранения установленных нарушений с наложением административного штрафа в размере 150 МРП. Постановление вступит в силу по истечении 10 календарных дней.
Напомним, ранее сообщалось, что на одной из скважин месторождения "Каламкас" произошел выброс газоводяной смеси
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Позднее, утром 25 марта, стало известно о том, что месторождение горит
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"На нефтяном месторождении "Каламкас" АО"МангистауМунайГаз" в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров", – говорилось в информации КЧС МВД РК. Сообщается, что бурение скважины было начато 5 марта.
26 марта в кулуарах заседания Правительства министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что пострадавших на месте пожара нет.
В тот же день Владимир Беккер на пресс-конференции в Службе центральных Коммуникаций объяснил, почему
сложно потушить пожар на месторождении "Каламкас". На той же пресс-конференции стало известно, что серьезный ущерб экологии
из-за взрыва на месторождении пока не нанесен, а нефть не горит
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Кроме того, по данному факту в отделе внутренних дел Мангистауского района заведено уголовное дело
по части первой 333 статьи УК РК – "Нарушение правил охраны и использования недр".