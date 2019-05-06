Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево: погиб 41 человек





СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Источник в Росавиации отметил, что самолет после взлета докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.Пожар уничтожил половину воздушного судна, сейчас огонь потушен.Источник в Росавиации заявил, что при посадке стойки самолета подломились и после этого загорелись двигатели. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.