Происшествия
Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево: погиб 41 человек
Сорок один человек погиб в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает Ria.ru.

"41 человек", – ответила она на вопрос журналистов о том, сколько людей погибло.

По данным ведомства, из 78 находившихся на борту самолета выжили 37 человек – 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Госпитализированы шесть человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пассажирский самолет Москва – Мурманск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Источник в Росавиации отметил, что самолет после взлета докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.

Пожар уничтожил половину воздушного судна, сейчас огонь потушен. 

Источник в Росавиации заявил, что при посадке стойки самолета подломились и после этого загорелись двигатели. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.




Очевидец рассказал, как спасали людей из загоревшегося самолета.
Женщина, представившаяся Натальей, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что она, как и другие пассажиры, ожидающиеся свои рейсы в Шереметьево, увидела в окна на взлетно-посадочной полосе горящий самолет.

"Потом он на наших глазах остановился, довольно быстро люди стали эвакуироваться через надувные трапы. Моментально подъехали скорые, пожарные, все начали тушить, потушили. В данный момент там просто самолет, окруженный техникой, никакого дыма уже нет. Многие рейсы, посадки задержаны", – сказала женщина.


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