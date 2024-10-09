Автомобиль едва не сгорел на пункте взимания платы «Конаев»
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6 октября 2024 года в 21:05 на пункте взимания платы (ПВП) «Конаев», расположенном на 25 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, на 7-й полосе произошло возгорание автомобиля марки Mazda, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО НК «КазАвтоЖол»
Сотрудники ПВП оперативно отреагировали на инцидент, заметив задымление, и незамедлительно приступили к тушению огня с помощью огнетушителей.
«Возгорание было успешно ликвидировано совместными усилиями работников ПВП и очевидцев происшествия. Пострадавших среди сотрудников ПВП и граждан не зафиксировано, а оборудование ПВП не пострадало», - говорится в сообщении пресс-службы «КазАвтоЖол».