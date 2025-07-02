На автопункте пропуска «Сырым» в ЗКО во время реконструкции будут пропускать грузовики

Транспорт
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Реконструкция международного автомобильного пункта пропуска «Сырым» начнется 10 июля, в связи с чем будет снижена его пропускная способность, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, ремонтные работы сроком на 16 месяцев планировали начать еще 1 февраля этого года. Предполагалось, что на это время МАПП «Сырым» будет закрыт. Для  экономии бюджетных средств реконструкция должна была проводиться без строительства временных сооружений.

По мнению предпринимателей, работающих в сфере грузоперевозок, это было неприемлемо, так как другие пункты пропуска не готовы принять такой поток автомашин. В результате решено, что во время реконструкции пункта пропуска «Сырым» ограничений на въезд и выезд грузового транспорта не будет. Легковой транспорт планируют перенаправлять через другие посты: «Таскала», «Шаган» и «Аксай», в связи чем на них усилят личный состав.

Подрядная компания для предстоящих работ уже определена. Сейчас ведется возведение временных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций. Таким образом, стоимость проекта увеличена и составит 22 млрд тенге. В этом году выделено 9,9 млрд тенге. Пункт пропуска расширят до 12 полос: 6 – на выезд, 6 – на въезд, плюс две полосы для крупногабаритного транспорта. Будет построено трехэтажное административное здание, два досмотрово-инспекционных комплекса. Пункт пропуска оснастят современным оборудованием.

На сегодняшний день на государственной границе между Казахстаном и Россией МАПП «Сырым» является самым крупным пунктом пропуска автотранспортных средств и первым по республике  по объемам грузопотока. В среднем за сутки через него проходит 1 200-1 600 автотранспортных средств. Периодически водители большегрузов вынуждены простаивать в многокилометровых очередях. На данный момент грузовой автотранспорт оформляется на выезд в порядке электронной очереди.

#ЗКО #пункт пропуска #реконструкция #грузовики

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