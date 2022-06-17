Фото ДГД Алматы
Транспорт
Автомобили начали изымать у должников по налогам в Алматы

В Алматы стартовала акция «Город без налоговой задолженности», целью которой является принудительное взыскание налоговой задолженности по автотранспортным средствам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской департамент государственных доходов.

В рамках акции департаментом государственных доходов по городу Алматы совместно с департаментом полиции города и частными судебными исполнителями проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых автомобили должников устанавливаются с помощью видеокамер «Сергек» и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

За два часа работы более десяти машин с общей задолженностью 11 млн тенге водворены на штрафстоянку, отметили в ДГД.

На сегодня по городу задолженность по налогу на транспортные средства составляет более 5 млрд тенге, при этом основная часть из этой суммы приходится на владельцев авто с большими объемами двигателя свыше 4 тыс.куб.см.

Следует отметить, что проверить и оплатить налоговую задолженность можно с помощью мобильного приложения «е-Salyq Azamat», приложений банков второго уровня, на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz либо через единый контакт центр 1414/3.

Во избежание неприятных ситуаций, а также издержек по оплате услуг судебных исполнителей и штрафстоянки, департамент государственных доходов по городу Алматы призывает автовладельцев погасить налоговую задолженность, добавили в ведомтстве.

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