Фото: prosports.kz
Спорт

Айбол Омар завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии для Казахстана

Спортсмен из Жетысуской области Айбол Омар стал бронзовым призером на чемпионате Азии в Кувейте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал Министерства культуры и спорта РК.

Айбол Омар завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате Азии по легкой атлетике в Кувейте. Он финишировал третьим на дистанции 1 500 метров, где показал время 4:07.99.

Спортсмену 17 лет. Родом он из Жетысуской области, Сарыозекского сельского округа. Проживает в Талдыкоргане. Имеет спортивное звание кандидата в мастера спорта.

Айбол является победителем Центральной Азии среди юниоров 2021 года в Ташкенте, неоднократным победителем чемпионата Республики Казахстан среди юношей и молодежных игр 2021 года в Алматы и Усть-Каменогорске. 

Также он рекордсмен на дистанции 3 000 м и 1 500 м в закрытом комплексе U16 2020 года в Усть-Каменогорске.

Отметим, эта медаль стала второй для Казахстана в рамках чемпионата Азии. Ранее первое место заняла Сабрина Арзиева в спортивной ходьбе.

 

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