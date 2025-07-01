Сегодня, 1 июля, состоится второй соревновательный день этапа Кубка мира по боксу в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
От сборной Казахстана на ринг выйдут шесть боксеров.
Дневная сессия. Начало в 14.00.
До 54 кг, 1/8 финала - Анель Сакыш - Феруза Казакова (Узбекистан).
До 80 кг, 1/8 финала - Нурбек Оралбай - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан).
До 55 кг, 1/8 финала - Махмуд Сабырхан - Шин Чжэен (Южная Корея).
Вечерняя сессия. Начало в 19.00.
Свыше 90 кг, 1/8 финала - Айбек Оралбай - Хосе Агустин Трисет (Доминиканская Республика).
До 75 кг, четвертьфинал - Надежда Рябец - Вивиан Дос Сантос Перейра (Бразилия).
До 60 кг, 1/8 финала - Серик Темиржанов - Джейкоб Кассар (Австралия).
Добавим, что соревнования проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
.