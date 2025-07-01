Кто представит Казахстан на Кубке мира по боксу в Астане 1 июля

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Сегодня, 1 июля, состоится второй соревновательный день этапа Кубка мира по боксу в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: Оlympic.kz

От сборной Казахстана на ринг выйдут шесть боксеров.

Дневная сессия. Начало в 14.00.

До 54 кг, 1/8 финала - Анель Сакыш - Феруза Казакова (Узбекистан).

До 80 кг, 1/8 финала - Нурбек Оралбай - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан).

До 55 кг, 1/8 финала - Махмуд Сабырхан - Шин Чжэен (Южная Корея).

Вечерняя сессия. Начало в 19.00.

Свыше 90 кг, 1/8 финала - Айбек Оралбай - Хосе Агустин Трисет (Доминиканская Республика).

До 75 кг, четвертьфинал - Надежда Рябец - Вивиан Дос Сантос Перейра (Бразилия).

До 60 кг, 1/8 финала - Серик Темиржанов - Джейкоб Кассар (Австралия).

Добавим, что соревнования проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

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#Астана #бокс #Кубок мира

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